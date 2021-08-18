"Финам" рекомендует покупать акции Аэрофлота с прогнозной ценой 116 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой 116 рублей за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 73% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Для вложений в отрасль авиаперевозок в РФ мы рекомендуем к покупке акции "Аэрофлота" - одного из крупнейших авиаперевозчиков в России с рыночной долей примерно 41,2%. В соответствии с последними операционными показателями компании за июнь пассажиропоток составил 4,6 млн пассажиров, что в 3,9 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 17,8% ниже июня 2019 года. При этом на внутреннем рынке количество пассажиров, перевезенных в июне, достигло 3,9 млн человек, что в 3,5 раза выше прошлогоднего значения и на 29,9% выше аналогичного показателя за июнь 2019 года. Стоит отметить, что суммарный за последние 12 месяцев пассажиропоток внутренних перевозок на 95% восстановился к докризисным уровням. В то же время пассажиропоток на международных линиях в июне увеличился в 24 раза (до 629,9 тыс. человек), хотя в сравнении с докризисными уровнями он все еще в семь раз ниже. Процент занятости пассажирских кресел увеличился по группе примерно на 18 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 80%, - пишут эксперты инвесткомпании. - Помимо этого, наблюдается постепенное расширение маршрутной сетки, и в дополнение к 53 направлениям с 9 августа добавляются рейсы в Бахрейн, Доминикану и Молдавию".

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