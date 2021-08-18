"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НЛМК", повысив целевую цену на 12 месяцев до 300,76 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы делаем ставку на то, что "НЛМК" входит в число наиболее эффективных производителей с хорошей географией активов и рынков, широким портфелем стальной продукции и высокой степенью обеспеченности ресурсами. "НЛМК" успешно реализует "Стратегию-2022", нацеленную на повышение операционной эффективности и сохранение компанией отраслевого лидерства. Дивидендная политика компании обеспечивает двузначную дивидендную доходность акциям НЛМК, что делает их надежными и доходными ценными бумагами", - пишет аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Эксперт указывает на следующие факторы привлекательности компании:

- "НЛМК" является одним из бенефициаров циклического роста металлургического рынка, усиливаемого динамикой жилищного строительства, программами инфраструктурной модернизации и поддержки промышленности для вывода экономики из пандемического кризиса.

- Группа "НЛМК" имеет прочные позиции в сталелитейной отрасли. По данным за 2020г, на нее приходится около 19% в мировом производстве слябов и 11% европейского рынка толстого листа. В России на "НЛМК" приходится около 20% производства стали, около 13% горячекатаного и около 20% холоднокатаного проката, 18% сортового проката и 19% метизов.

- Группа "НЛМК" в высокой степени обеспечена собственным сырьем и энергоресурсами. Самообеспеченность в железорудном сырье составляет 100%, в коксе - 100%, в металлоломе - 65%, а в электроэнергии - 65%. С завершением строительства новой электростанции мощностью 300 МВт, работающей на попутных газах от производства чугуна и стали, запуск которой запланирован на 2023г, самообеспеченность электроэнергией вырастет до 95%. Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах, энергии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире.

- Бизнес компании удачно структурирован в географическом плане. Добыча сырья и производство стали в группе "НЛМК" сосредоточены в низкозатратных регионах, а изготовление конечной продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей.

- Компания имеет диверсифицированный продуктовый портфель, обеспечивающий лидерство на локальных рынках и высокую эффективность продаж. Уделяет внимание разработке инновационных нишевых продуктов.

- Универсальный состав производственных мощностей и гибкая сбытовая стратегия позволяют "НЛМК" корректировать производственную программу в зависимости от состояния рынка.

- Группа в основном прошла большой инвестиционный цикл в предыдущий период развития, поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и формирует хороший свободный денежный поток, 100% которого направляет на выплату дивидендов.

- В 2020г группа "НЛМК" вошла в топ-5 рейтинга конкурентоспособности международных металлургических компаний, подготовленного аналитическим агентством World Steel Dynamics.

- В рейтинге Value Creators 2021, подготовленном консалтинговой компанией BCG, группа НЛМК вошла в топ-10 международных металлургических компаний по показателю совокупного акционерного дохода (TSR) за пятилетний период 2016-2020гг.

Отмечает Калачев и факторы риска:

- Основным для "НЛМК" краткосрочным риском сегодня является, по мнению эксперта, реакция властей на рост цен на металлургическую продукцию на внутреннем рынке. С 1 августа введены временные пошлины на экспорт металлургической продукции в размере 15%, в том числе неснижаемая часть пошлины. Эта специфическая часть пошлины составит для окатышей и железорудного концентрата $ 54 за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - $ 115, для холоднокатаного проката и проволоки - $ 133, для нержавеющей стали и ферросплавов - $ 150.

- Несмотря на значительную долю зарубежных продаж, эта пошлина будет иметь ограниченное негативное влияние на результаты "НЛМК", полагает аналитик. Поскольку более 40% прокатных мощностей компании находится за рубежом, по оценке экспертов "Финама", под пошлины попадает порядка 35% продаж. Пошлины за 2021г могут составить около 5% годовой выручки, что с избытком компенсируется более высокими, чем представлялось ранее, ценами на сталь.

- В то же время неснижаемая часть пошлин уже составляет около 10% от экспортных цен. В случае падения цен на стальной прокат величина пошлины может превысить 15%, и это создает дополнительные риски ухудшения результатов компании.

- Среднесрочный риск связан с введением так называемого "углеродного" налога в ЕС - одном из основных экспортных рынков для российских металлургов. Металлургия пока не может технологически отказаться от использования угля и остается одним из крупнейших источников эмиссии СО2.

- В более долгосрочной перспективе перед металлургами маячит новая модернизация. "Глобальный курс на декарбонизацию остро поставит задачу смены технологий производства стали, связанную с отказом от использования угля, - пишет Калачев. - Расширение электроплавильных мощностей, привязанных к возобновляемым источникам энергии, переход на использование водорода, на другие технологии, которые могут появиться со временем. Как минимум - технологии улавливания углерода, его хранения и утилизации. Все это через несколько лет потребует от отрасли больших инвестиций. Компании снова начнут увеличивать капитальные затраты, наращивать долговую нагрузку и снижать дивидендные выплаты".

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