Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4420-4470п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4420-4470 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Рынок по-прежнему склонен выкупать малейшие просадки в индексе. Накануне бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4420. Колебания индикаторов RSI и MACD не подают значимых сигналов. В ближайшие дни индекс широкого рынка может сохранить восходящий импульс и начать тестировать область 4490-4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки 4370 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

Также Пигарев отмечает, что мировые фондовые площадки в среду в основном демонстрируют негативную динамику. Согласно опубликованным во вторник данным, розничные продажи в США в июле сократились на 1,1%, тогда как рынок ожидал снижения на 0,3%. Впрочем, слабые данные были ожидаемы после того, как на прошлой неделе индекс потребительских настроений от Мичиганского университета упал до 11-летнего минимума. Июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 п.п., до 0,7%. Розничные продажи за июль выросли на 15,8% г/г, что ниже показателя за прошлый месяц - 18,7% (до пересмотра он составлял 18,0%).

"В фокусе внимания инвесторов по-прежнему проблема распространения новых штаммов коронавируса, а также вопрос ревакцинации населения, - подчеркивает аналитик. - По данным Washington Post, Белый дом планирует объявить, что большинству американцев необходимо привиться повторно, чтобы решить проблему ослабления иммунитета и снизить заболеваемость, связанную с высокотрансмиссивным штаммом "дельта", который вызвал всплеск заражений. Отмечается, что повторные прививки будут рекомендованы через восемь месяцев после получения второй дозы препарата в рамках первой вакцинации".

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