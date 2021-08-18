Среднесрочная цель для индекса Мосбиржи на уровне 4000п по-прежнему актуальна - BCS Express

Среднесрочная цель для индекса Мосбиржи на уровне 4000п по-прежнему актуальна , говорится в комментарии BCS Express.

"Краткосрочные ожидания по динамике российского рынка акций нейтральные, несмотря на сильную динамику прошлых сессий. Индекс Мосбиржи оторвался от других ключевых мировых площадок, но, как правило, такие эпизоды бывают непродолжительными. Уже в среду мы видим робкие попытки фиксации прибыли. Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в рамках восходящего тренда. Пока котировки находятся выше его нижней границы, расположенной на 3750-3770 пунктов, актуальны среднесрочные цели в районе 4000 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

На взгляд эксперта, наиболее заметной тенденцией последних дней является сильная динамика российского рынка акций, который до среды преимущественно игнорировал внешний негатив. Индексы Мосбиржи и РТС показали опережающую динамику по отношению как к развивающимся площадкам, так и к развитым. Тот факт, что стоимость барреля Brent в долларах и рублях находится на 10% ниже июльских максимумов, не помешал выйти нашему рынку к новым рекордным отметкам.

По мнению Карпунина, положительно сказывается сразу несколько факторов. Это и приток средств со стороны внутренних инвесторов, и высокие рублевые реальные процентные ставки (безрисковая ставка по ОФЗ не ниже инфляции), и возврат на рынок дивидендной массы вместе с ожиданиями высоких выплат в будущем". Отсутствие на повестке геополитических рисков также оказывает поддержку рынку, который хронически торгуется с дисконтом по мультипликаторам к коллегам по MSCI Emerging Markets.

Немаловажным, на взгляд Карпунина, является и то, что для ключевых тяжеловесных акций индекса Мосбиржи складывается благоприятный фон. Это в первую очередь касается "Газпрома" и Сбербанка, которые в 2021г существенно нарастят чистую прибыль, а соответственно, и дивиденды в следующем году будут заметно выше. "На две этих бумаги приходится 31% всего индекса. Если к ним прибавить Лукойл, направляющий весь FCF на дивиденды, стремительно растущие вместе с бизнесом расписки TCS Group, а также выигрывающие от ралли в ценах на газ акции "Новатэка", то мы получим, что на пять инструментов приходится 52%. Остальные 48% делят между собой 38 бумаг", - указывает стратег инвесткомпании.

Аналитик часто обращает внимание на соотношение двух долларовых индексов: РТС и MSCI EM. Рост показателя отражает опережающую динамику российских акций. По мнению Карпунина, на данный момент это соотношение поднялось до максимальных значений с февраля прошлого года. То есть отыграна вся наша избыточная просадка, которая была обусловлена высокой ориентированностью российского рынка на экспорт. В условиях пандемии сырьевые компании были под наибольшим давлением.

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