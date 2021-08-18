Возможно снижение цены золота к $1775/унц. в среду - Sber CIB

Возможно снижение котировок золота к уровню $1775 за тройскую унцию на торгах в среду, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Котировки золота в текущий момент находятся около отметки $1790 за тройскую унцию. Участники рынка ждут протокола последнего заседания ФРС, данные за июль по разрешениям на строительство и закладкам новых домов в США, а также июльский индекс потребительских цен для еврозоны. Протокол ФРС США будет в центре внимания, поскольку в нем могут содержаться комментарии на тему сворачивания количественного смягчения, и в этом случае котировки золота, скорее всего, окажутся под давлением. Консенсус-прогноз предполагает, что ИПЦ еврозоны в июле снизился на 0,1% относительно июня и вырос 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мы ожидаем, что в среду котировки золота могут протестировать поддержку на уровне $1775 за тройскую унцию, а затем нацелиться на уровень $1755", - отмечает эксперт инвестбанка.

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