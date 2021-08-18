Рубль может немного укрепиться до 73,3 руб./$1 в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может немного укрепиться до 73,3 руб./$1 в среду, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник вырос на 0,5%, до 73,6 руб./$1. В среду он снижается примерно на 0,1% и находится около 73,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Выступление главы ФРС не оказало существенного влияния на рубль. Сегодняшняя публикация протокола заседания ФРС запланирована на 21:00 МСК, и реакцию рубля на нее мы увидим лишь завтра. Впрочем, мы ожидаем, что инвесторы также не отреагируют значительно на публикацию "минуток". В остальном сегодня не ожидается значимых событий на рынке, и курс USD/RUB может быть малоподвижным с потенциалом к небольшому снижению в сторону 73,3 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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