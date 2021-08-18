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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль может немного укрепиться до 73,3 руб./$1 в среду - Банк "Санкт-Петербург"
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18 августа 2021 года 12:16

Рубль может немного укрепиться до 73,3 руб./$1 в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может немного укрепиться до 73,3 руб./$1 в среду, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник вырос на 0,5%, до 73,6 руб./$1. В среду он снижается примерно на 0,1% и находится около 73,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Выступление главы ФРС не оказало существенного влияния на рубль. Сегодняшняя публикация протокола заседания ФРС запланирована на 21:00 МСК, и реакцию рубля на нее мы увидим лишь завтра. Впрочем, мы ожидаем, что инвесторы также не отреагируют значительно на публикацию "минуток". В остальном сегодня не ожидается значимых событий на рынке, и курс USD/RUB может быть малоподвижным с потенциалом к небольшому снижению в сторону 73,3 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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