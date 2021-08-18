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18 августа 2021 года 12:00
Цены ОФЗ могут продолжить рост в ближайшее время - ITI Capital
Цены рублевых гособлигаций могут продолжить рост в ближайшее время с наиболее выраженной динамикой на среднем и дальнем участках кривой, полагают аналитики ITI Capital. "По нашему мнению, ОФЗ продолжат дорожать в ближайшее время с наиболее выраженной динамикой на среднем и дальнем участках. Активность покупателей будет поддерживаться хорошей статистикой по изменению потребительских цен и ожиданию скорого разворота в монетарной политике ЦБ России, - отмечают эксперты. - Так, инфляция на прошлой неделе вновь не изменилась. Годовое значение инфляции по-прежнему оценивается в 6,5%. Также Банк России на прошлой неделе опубликовал ежемесячный отчет, где отметил некоторые признаки ослабления ценового давления". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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