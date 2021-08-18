Цены ОФЗ могут продолжить рост в ближайшее время - ITI Capital

Цены рублевых гособлигаций могут продолжить рост в ближайшее время с наиболее выраженной динамикой на среднем и дальнем участках кривой, полагают аналитики ITI Capital.

"По нашему мнению, ОФЗ продолжат дорожать в ближайшее время с наиболее выраженной динамикой на среднем и дальнем участках. Активность покупателей будет поддерживаться хорошей статистикой по изменению потребительских цен и ожиданию скорого разворота в монетарной политике ЦБ России, - отмечают эксперты. - Так, инфляция на прошлой неделе вновь не изменилась. Годовое значение инфляции по-прежнему оценивается в 6,5%. Также Банк России на прошлой неделе опубликовал ежемесячный отчет, где отметил некоторые признаки ослабления ценового давления".

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