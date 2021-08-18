"Финам" рекомендует покупать акции Lowe's Companies с целью $230,14

"Финам" рекомендует покупать акции Lowe's Companies с целевой ценой $230,14 за штуку, что предполагает потенциал роста от текущих уровней 25,76%, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Lowe's Cos. в среду отчитывается о результатах за 2К21 фискального года. "Lowe's управляет примерно 2370 магазинами c товарами для ремонта дома и декорирования. На фоне низких ипотечных ставок, бизнес Lowe's в 2020г, а также в 1 квартале текущего года рос высокими темпами. Так, например, сильно подскочили сопоставимые продажи (LFL Sales). При среднем показателе по индустрии в размере 2,4% (кстати, в 2018 и 2019гг такие цифры были и у Lowe's) по итогам мая 2021г этот показатель вырос до 25,9%", - отмечает аналитик "Финама" Артемий Шамшуков.

Эксперт напоминает, что основной конкурент компании, Home Depot, также был бенефициаром повышенного спроса на новые дома ввиду доступной ипотеки. Однако, ранее компания отчиталась о заметном замедлении роста сопоставимых продаж. Так, они выросли на 3,4% во 2 квартале по сравнению со скачком на 25% за аналогичный период прошлого года. Американцы отказываются от некоторых спровоцированных пандемией покупательских привычек и больше времени проводят вне дома на фоне смягчения ограничений, введенных для сдерживания коронавируса и вакцинации.

"В этой связи мы ожидаем замедления роста ключевых показателей и для Lowe's. По нашим прогнозам, выручка компании за второй квартал текущего года останется практически на уровне прошлого, показав незначительный прирост - 0,17% до $27,35 млрд. Что касается чистой прибыли, то она увеличится на 2,26% г/г и достигнет $2,9 млрд. Мы придерживаемся рекомендации "покупать" для бумаг компании с целевой ценой $230,14, что соответствует апсайду от текущих уровней в размере 25,76%", - заключает Шамшуков.

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