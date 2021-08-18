Возможен рост индекса Мосбиржи к уровню 4000п в обозримой перспективе - "Открытие Брокер"

Возможен рост индекса Мосбиржи к уровню 4000 пунктов в обозримой перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер".

"Существенный рост индекса Мосбиржи с начала августа, похоже, открывает дорогу к уровню 4000 пунктов. На текущий момент можно говорить о перекупленности индекса, но такое положение дел может сохраняться какое-то время. Более того, в сравнении с аналогами российский рынок все еще остается дешевым, а его дивидендная доходность привлекательной. Поэтому вполне допускаем возможность тестирования уровня 4000 пунктов по индексу Мосбиржи в обозримой перспективе. Впрочем, сентябрь это уже слабый месяц для рынков, и вероятность определённой коррекции будет возрастать", - пишет ведущий аналитик инвесткомпании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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