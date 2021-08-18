Идея дня: стоит сокращать долю ОФЗ-ИН в портфелях в пользу классических выпусков гособлигаций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит сокращать долю ОФЗ-ИН в портфелях в пользу классических выпусков гособлигаций, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы считаем, что инфляционное давление временное. В мировой экономике остается много свободных производственных мощностей, введение которых будет способствовать росту предложения и снижению цен. Переход ФРС США к сворачиванию стимулирующих мер также способно резко снизить инфляционные ожидания инвесторов. Мы предпочитаем не увеличивать долю защитных инструментов в портфеле, в ожидании прохождения пика инфляции. Возможно, стоит сокращать долю ОФЗ с индексируемым на инфляцию номиналом в портфелях (ОФЗ 52001, ОФЗ 52002, ОФЗ 52003) в пользу классических выпусков гособлигаций", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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