Рубль может показать стабильность в среду - Sber CIB

Рубль может показать стабильность по отношению к доллару на торгах в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Доллар США во вторник глобально укрепился благодаря росту доходности американских госбумаг, хотя явных причин для этого не наблюдалось. Рубль в этих условиях ослаб, но меньше, чем другие валюты, а утром в среду восстановился до 73,4 руб./$1. Доллар может продолжить дорожать против большинства валют, но рубль, скорее всего, останется стабильным, так как пользуется спросом на текущих уровнях", - отмечают эксперты.

Инвесторы ждут данные по товарным запасам углеводородов в США. Если они окажутся оптимистичными, котировки нефти марки Brent могут вырасти до $70,4 за баррель, полагают в инвестбанке.

Доходность рублёвого госдолга вряд ли заметно изменится в преддверии аукционов Минфина в среду, отмечают в Sber CIB.

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