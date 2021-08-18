18 августа 2021 года 09:53
Утренние прогнозы: цель - 4000 пунктов индекса Мосбиржи
Аналитики отмечают, что в среду на рынке акций РФ возможны попытки тестирования ключевого уровня 4000 пунктов индекса Мосбиржи.
BCS Express (Василий Карпунин): "Динамика отечественного рынка акций обусловлена рядом факторов: относительно высокие сырьевые цены, рост реальных процентных ставок, приток средств резидентов, реинвестирование крупных дивидендных потоков и ожидания высоких дивидендов в будущем. Индекс Мосбиржи во вторник переписал исторические максимумы и поднялся в район 3940 пунктов. Наибольшую поддержку оказал финансовой сектор, подскочивший на 2,1%. Наверху в качестве среднесрочного ориентира по-прежнему остается актуальной цель в районе 4000 пунктов".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, при этом рублевый индикатор обновил исторический максимум, поднявшись до 3944 пунктов. Долларовый немногим не дотянул до июльского пика 1695 пунктов. Индексы при этом остаются на расстоянии от зон перекупленности дневных графиков, что позволяет рассчитывать на сохранение потенциала восходящего движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3890-3990 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индекс Мосбиржи может продолжить освоение территории исторических максимумов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Уверенности в продолжении безоткатного роста у нас нет. Рынок выглядит локально перекупленным, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока ожидаемую коррекцию стоит рассматривать как возможность нарастить "лонги". Если не произойдет ничего экстраординарного, индекс Мосбиржи скоро будет пытаться закрепиться выше 4000 пунктов".
"Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Ключевые азиатские рынки и цены на сырье немного растут, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в небольшом плюсе. Учитывая это, ждем умеренно позитивного старта торгов с развитием повышательного движения индекса Мосбиржи. Не исключаем, что в случае сохранения позитивного внешнего фона, возможен тест отметки 4000 пунктов уже в среду".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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18 августа 2021 года 10:47
Возможен рост индекса Мосбиржи к уровню 4000 пунктов в обозримой перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер".
"Существенный рост индекса Мосбиржи с начала августа, похоже, открывает дорогу к уровню 4000 пунктов. На текущий момент можно говорить о перекупленности... читать дальше
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18 августа 2021 года 10:35
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"Мы считаем, что инфляционное давление временное. В мировой экономике остается много свободных производственных мощностей, введение которых будет... читать дальше
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"Доллар США во вторник глобально укрепился благодаря росту доходности американских госбумаг, хотя явных причин для этого не наблюдалось. Рубль в этих условиях ослаб, но меньше,... читать дальше
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18 августа 2021 года 10:13
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"Динамика доллара и евро на мировом рынке оказала влияние на курс российского рубля во вторник. Курс доллара составил 73,51 руб. (+26,75 коп.),... читать дальше
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18 августа 2021 года 10:03
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США:
- В России выйдут данные по ценам производителей за июль и отчёт по недельной инфляции (19:00 МСК);
- В еврозоне будет опубликован индекс... читать дальше
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18 августа 2021 года 09:53
Индекс Мосбиржи может протестировать круглую отметку в 4000 пунктов на торгах в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.
"Ключевые азиатские рынки и цены на сырье немного растут, фьючерсы на американские и европейские индексы... читать дальше
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18 августа 2021 года 09:42
Вероятно продолжение снижения доходности рублевых гособлигаций в среднесрочной перспективе по мере затухания инфляционных процессов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
Доходности рублевых госбумаг практически не изменились по итогам торгов во вторник - доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 1... читать дальше
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18 августа 2021 года 09:31
Москва. 18 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала и нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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18 августа 2021 года 09:31
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в плюсе, возможно очередное обновление исторических максимумов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".
"Однако уверенности в продолжении безоткатного роста у нас нет. Рынок выглядит локально перекупленным, желание... читать дальше
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18 августа 2021 года 09:29
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду. читать дальше
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18 августа 2021 года 09:21
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"Целевая цена на август 2022 года составляет $350,5 с... читать дальше
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18 августа 2021 года 09:11
Вероятна консолидация рубля около уровня 73,5 руб./$1 до конца текущей недели, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Рубль во вторник ослабел по отношению к доллару на 0,4%, а в среду утром укрепляется на 0,2%. Никаких поводов для сильного движения рубля... читать дальше
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18 августа 2021 года 09:02
Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру внешнем фоне и с учетом результатов вечерних торгов вторника, говорится в комментарии BCS Express.
"Динамика отечественного рынка акций обусловлена рядом факторов: относительно высокие сырьевые цены, рост реальных... читать дальше
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18 августа 2021 года 08:38
Москва. 18 августа. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне некоторого улучшения ситуации на мировых рынках, в том числе нефтяных площадках. читать дальше
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17 августа 2021 года 19:33
Москва. 17 августа. Доллар растет, евро перешел к снижению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. читать дальше
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