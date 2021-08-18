Утренние прогнозы: цель - 4000 пунктов индекса Мосбиржи

Аналитики отмечают, что в среду на рынке акций РФ возможны попытки тестирования ключевого уровня 4000 пунктов индекса Мосбиржи.

BCS Express (Василий Карпунин): "Динамика отечественного рынка акций обусловлена рядом факторов: относительно высокие сырьевые цены, рост реальных процентных ставок, приток средств резидентов, реинвестирование крупных дивидендных потоков и ожидания высоких дивидендов в будущем. Индекс Мосбиржи во вторник переписал исторические максимумы и поднялся в район 3940 пунктов. Наибольшую поддержку оказал финансовой сектор, подскочивший на 2,1%. Наверху в качестве среднесрочного ориентира по-прежнему остается актуальной цель в районе 4000 пунктов".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, при этом рублевый индикатор обновил исторический максимум, поднявшись до 3944 пунктов. Долларовый немногим не дотянул до июльского пика 1695 пунктов. Индексы при этом остаются на расстоянии от зон перекупленности дневных графиков, что позволяет рассчитывать на сохранение потенциала восходящего движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3890-3990 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индекс Мосбиржи может продолжить освоение территории исторических максимумов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Уверенности в продолжении безоткатного роста у нас нет. Рынок выглядит локально перекупленным, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока ожидаемую коррекцию стоит рассматривать как возможность нарастить "лонги". Если не произойдет ничего экстраординарного, индекс Мосбиржи скоро будет пытаться закрепиться выше 4000 пунктов".

"Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Ключевые азиатские рынки и цены на сырье немного растут, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в небольшом плюсе. Учитывая это, ждем умеренно позитивного старта торгов с развитием повышательного движения индекса Мосбиржи. Не исключаем, что в случае сохранения позитивного внешнего фона, возможен тест отметки 4000 пунктов уже в среду".