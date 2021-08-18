Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,2 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,2 руб./$1 и на уровне 86,0-86,7 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Динамика доллара и евро на мировом рынке оказала влияние на курс российского рубля во вторник. Курс доллара составил 73,51 руб. (+26,75 коп.), курс евро - 86,08 руб. (-14,5 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 8,2 коп. и составила 79,16 руб. Стоимость октябрьских контрактов на нефть марки Brent составила 69,29 долларов за баррель (-0,32%), цена фьючерсов на октябрь на нефть марки WTI сократилась до 66,65 долларов за баррель (-0,6%). На сырьевые цены оказывает давление статистика о снижении промпроизводства в Китае в июле и расширение масштабов третьей волны пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, из-за чего трейдеры опасаются снижения спроса на энергоносители в ближайшей перспективе. В среду нефтяные котировки находятся на прежних уровнях, не демонстрируя выраженных движений. В течение дня курс доллара может составить 73,5-74,2 руб./$1, курс евро - 86,0-86,7 руб./EUR1", - отмечает аналитик Денис Бадьянов.

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