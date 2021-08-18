Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США:

- В России выйдут данные по ценам производителей за июль и отчёт по недельной инфляции (19:00 МСК);

- В еврозоне будет опубликован индекс потребительских цен за июль;

- В США ожидается еженедельная официальная статистика по товарным запасам углеводородов, данные по закладкам новых домов и заявкам на ипотеку, а также протокол последнего заседания ФРС (21:00 МСК).

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