Индекс Мосбиржи может протестировать уровень 4000п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может протестировать круглую отметку в 4000 пунктов на торгах в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ключевые азиатские рынки и цены на сырье немного растут, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в небольшом плюсе. Учитывая это, ждем умеренно позитивного старта торгов с развитием повышательного движения индекса Мосбиржи. Не исключаем, что в случае сохранения позитивного внешнего фона, возможен тест отметки 4000 пунктов уже в среду", - указывает эксперт ПСБ в своем комментарии.

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