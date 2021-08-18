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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может протестировать уровень 4000п в среду - ПСБ
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18 августа 2021 года 09:53
Индекс Мосбиржи может протестировать уровень 4000п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи может протестировать круглую отметку в 4000 пунктов на торгах в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ключевые азиатские рынки и цены на сырье немного растут, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в небольшом плюсе. Учитывая это, ждем умеренно позитивного старта торгов с развитием повышательного движения индекса Мосбиржи. Не исключаем, что в случае сохранения позитивного внешнего фона, возможен тест отметки 4000 пунктов уже в среду", - указывает эксперт ПСБ в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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