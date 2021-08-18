Вероятно снижение доходности ОФЗ в среднесрочной перспективе - ПСБ

Вероятно продолжение снижения доходности рублевых гособлигаций в среднесрочной перспективе по мере затухания инфляционных процессов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Доходности рублевых госбумаг практически не изменились по итогам торгов во вторник - доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п. (до 6,79% годовых), 10-летних осталась на уровне 6,87% годовых, констатирует эксперт Дмитрий Грицкевич. Дальнейший рост котировок госбумаг во вторник был прерван снижением глобального аппетита к риску на рынках, отмечает он.

"Внешний фон в среду утром выглядит нейтрально для рынка ОФЗ. При этом все внимание инвесторов будет сосредоточено на локальных событиях - традиционных аукционах Минфина. Министерство проведет два безлимитных аукциона по 10- и 20-летним ОФЗ на фоне погашения выпуска ОФЗ 26217 на 290 млрд руб. Предложение длинных бумаг свидетельствует о том, что Минфин нацелен в первую очередь на удлинение госдолга, а не на рост объемов заимствования на фоне сохранения профицита бюджета. В результате ожидаем, что большая часть средств от погашения ОФЗ 26217 пойдет на вторичный рынок в короткие и среднесрочные выпуски. Стратегически продолжаем рекомендовать накапливать длинные ОФЗ; среднесрочно ждем продолжения снижения доходностей по мере затухания инфляционных процессов", - пишет Грицкевич.

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