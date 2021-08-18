Индекс Мосбиржи откроет торги среды в плюсе - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в плюсе, возможно очередное обновление исторических максимумов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Однако уверенности в продолжении безоткатного роста у нас нет. Рынок выглядит локально перекупленным, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока ожидаемую коррекцию стоит рассматривать как возможность нарастить "лонги". Если не произойдет ничего экстраординарного, индекс Мосбиржи скоро будет пытаться закрепиться выше 4000 пунктов", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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