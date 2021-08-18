Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала и нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных о розничных продажах и усиления тревог по поводу негативного влияния распространения нового штамма коронавируса на мировую экономику. Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики прогнозировали сокращение всего на 0,3%). Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Между тем объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%). Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство в США увеличилось на 0,2%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Между тем аналитики в целом сохраняют оптимизм в отношении американского фондового рынка, который восстанавливается после падения до минимумов, зафиксированных в период пандемии. Некоторые эксперты ожидают дальнейшего роста котировок, пишет CNBC.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду, инвесторы ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы. Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ относительно сроков и темпов сворачивания программы покупки активов. Сводный индекс региона MSCI Asia-Pacific повышается после четырех дней падения подряд на опасениях, связанных с распространением нового штамма COVID-19 и его возможного влияния на мировую экономику. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск поднялся на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 находится практически на уровне закрытия предыдущего дня.

В свою очередь, цены на нефть растут в ходе торгов в среду после снижения по итогам четырех дней подряд. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подорожали на 0,3% - до $69,24 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 0,7%, составив на закрытие $69,03 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются также на 0,3% - до $66,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 1%, завершив день на отметке $66,59 за баррель. За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики страны обнародует в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что снижение запасов нефти составило 3,1 млн баррелей, бензина - 2,3 млн баррелей, а увеличение резервов дистиллятов - 700 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,369 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,766 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 августа снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 724,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ТМК-001P-02" (+0,6%), "Почта России-001Р-10" (+0,42%) и "ВЭБ.РФ-19" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,48%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,33%) и "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Мираторг финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года на уровне 8,3% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 августа. Техразмещение выпуска запланировано на 19 августа.

ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года на уровне 8,55% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,73% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 августа. Первоначально объем размещения составлял 5 млрд рублей, но в ходе сбора заявок был увеличен до 7 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 20 августа.

ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" планирует провести в сентябре сбор заявок на 5-летние облигации серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. У компании нет облигаций в обращении.

"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 34-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 7,46% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона - 6,53% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Ставка текущего купона - 11,5% годовых. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.