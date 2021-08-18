.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале вырос на 10,3%
Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в апреле-июне на уровне 10,1%
 
Цены на перевозку продуктов взяли курс на рост
Рост цен на автоперевозки продовольствия и сложности с наличием транспорта обеспокоили Минсельхоз. Чиновники собирают информацию о ситуации у поставщиков молока, мяса, овощей, сладостей, рыбной продукции и намерены найти решение совместно с...
 
"Инфляционный налог" возложили на проигравшую иск в арбитраже сторону
Минюст подготовил второй законопроект, касающийся индексации присужденных денежных сумм — на этот раз в рамках арбитражных дел, пишет Коммерсантъ". Индексация будет производиться исходя из уровня инфляции, рассчитываемой Росстатом, с момента...
 
Больше половины всех банковских операций перешло в онлайн
Уже более половины банковских операций клиенты совершают безналичным способом. По прогнозам экспертов, к концу 2021 года доля безналичных операций в объеме платежей превысит 74%, а доля в числе транзакций станет выше 65%. Тем не менее до конца эпохи...
 
18 августа 2021 года 09:31

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала и нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных о розничных продажах и усиления тревог по поводу негативного влияния распространения нового штамма коронавируса на мировую экономику. Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики прогнозировали сокращение всего на 0,3%). Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Между тем объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%). Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство в США увеличилось на 0,2%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Между тем аналитики в целом сохраняют оптимизм в отношении американского фондового рынка, который восстанавливается после падения до минимумов, зафиксированных в период пандемии. Некоторые эксперты ожидают дальнейшего роста котировок, пишет CNBC.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду, инвесторы ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы. Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ относительно сроков и темпов сворачивания программы покупки активов. Сводный индекс региона MSCI Asia-Pacific повышается после четырех дней падения подряд на опасениях, связанных с распространением нового штамма COVID-19 и его возможного влияния на мировую экономику. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск поднялся на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 находится практически на уровне закрытия предыдущего дня.

В свою очередь, цены на нефть растут в ходе торгов в среду после снижения по итогам четырех дней подряд. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подорожали на 0,3% - до $69,24 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 0,7%, составив на закрытие $69,03 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются также на 0,3% - до $66,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 1%, завершив день на отметке $66,59 за баррель. За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики страны обнародует в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что снижение запасов нефти составило 3,1 млн баррелей, бензина - 2,3 млн баррелей, а увеличение резервов дистиллятов - 700 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,369 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,766 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 августа снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 724,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ТМК-001P-02" (+0,6%), "Почта России-001Р-10" (+0,42%) и "ВЭБ.РФ-19" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,48%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,33%) и "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Мираторг финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года на уровне 8,3% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 августа. Техразмещение выпуска запланировано на 19 августа.

ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года на уровне 8,55% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,73% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 августа. Первоначально объем размещения составлял 5 млрд рублей, но в ходе сбора заявок был увеличен до 7 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 20 августа.

ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" планирует провести в сентябре сбор заявок на 5-летние облигации серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. У компании нет облигаций в обращении.

"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 34-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 7,46% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона - 6,53% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Ставка текущего купона - 11,5% годовых. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 августа 2021 года 10:47
Возможен рост индекса Мосбиржи к уровню 4000п в обозримой перспективе - "Открытие Брокер"
Возможен рост индекса Мосбиржи к уровню 4000 пунктов в обозримой перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "Существенный рост индекса Мосбиржи с начала августа, похоже, открывает дорогу к уровню 4000 пунктов. На текущий момент можно говорить о перекупленности...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 10:35
Идея дня: стоит сокращать долю ОФЗ-ИН в портфелях в пользу классических выпусков гособлигаций - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит сокращать долю ОФЗ-ИН в портфелях в пользу классических выпусков гособлигаций, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы считаем, что инфляционное давление временное. В мировой экономике остается много свободных производственных мощностей, введение которых будет...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 10:18
Рубль может показать стабильность в среду - Sber CIB
Рубль может показать стабильность по отношению к доллару на торгах в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Доллар США во вторник глобально укрепился благодаря росту доходности американских госбумаг, хотя явных причин для этого не наблюдалось. Рубль в этих условиях ослаб, но меньше,...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 10:13
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,2 руб./$1 - Альфа-Капитал"
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,2 руб./$1 и на уровне 86,0-86,7 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала". "Динамика доллара и евро на мировом рынке оказала влияние на курс российского рубля во вторник. Курс доллара составил 73,51 руб. (+26,75 коп.),...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 10:03
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США: - В России выйдут данные по ценам производителей за июль и отчёт по недельной инфляции (19:00 МСК); - В еврозоне будет опубликован индекс...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 09:53
Утренние прогнозы: цель - 4000 пунктов индекса Мосбиржи
Аналитики отмечают, что в среду на рынке акций РФ возможны попытки тестирования ключевого уровня 4000 пунктов индекса Мосбиржи.    читать дальше
.
18 августа 2021 года 09:53
Индекс Мосбиржи может протестировать уровень 4000п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи может протестировать круглую отметку в 4000 пунктов на торгах в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ключевые азиатские рынки и цены на сырье немного растут, фьючерсы на американские и европейские индексы...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 09:42
Вероятно снижение доходности ОФЗ в среднесрочной перспективе - ПСБ
Вероятно продолжение снижения доходности рублевых гособлигаций в среднесрочной перспективе по мере затухания инфляционных процессов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Доходности рублевых госбумаг практически не изменились по итогам торгов во вторник - доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 1...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 09:31
Индекс Мосбиржи откроет торги среды в плюсе - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в плюсе, возможно очередное обновление исторических максимумов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Однако уверенности в продолжении безоткатного роста у нас нет. Рынок выглядит локально перекупленным, желание...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 09:29
Brent - выше $69,2 за баррель
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду.    читать дальше
.
18 августа 2021 года 09:21
"Финам" рекомендует держать акции Danaher с прогнозной ценой $350,51
"Финам" рекомендует держать акции Danaher Corp. с прогнозной ценой $350,51 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11,18% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Целевая цена на август 2022 года составляет $350,5 с...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 09:11
Вероятна консолидация рубля около 73,5 руб./$1 до конца текущей недели - "Алор Брокер"
Вероятна консолидация рубля около уровня 73,5 руб./$1 до конца текущей недели, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль во вторник ослабел по отношению к доллару на 0,4%, а в среду утром укрепляется на 0,2%. Никаких поводов для сильного движения рубля...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 09:02
Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду - BCS Express
Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру внешнем фоне и с учетом результатов вечерних торгов вторника, говорится в комментарии BCS Express. "Динамика отечественного рынка акций обусловлена рядом факторов: относительно высокие сырьевые цены, рост реальных...    читать дальше
.
18 августа 2021 года 08:38
Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро на фоне некоторого улучшения ситуации на мировых рынках
Москва. 18 августа. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне некоторого улучшения ситуации на мировых рынках, в том числе нефтяных площадках.    читать дальше
.
17 августа 2021 года 19:33
Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и развернулся вверх к евро вслед за движением валют на Forex
Москва. 17 августа. Доллар растет, евро перешел к снижению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.