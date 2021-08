Brent - выше $69,2 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных о розничных продажах и усиления тревог по поводу негативного влияния распространения нового штамма коронавируса на мировую экономику.

Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,3%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Между тем объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch. Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство в США увеличилось на 0,2%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Между тем аналитики в целом сохраняют оптимизм в отношении американского фондового рынка, который восстанавливается после падения до минимумов, зафиксированных в период пандемии. Некоторые эксперты ожидают дальнейшего роста котировок, пишет CNBC.

"Мы продолжаем ждать роста акций, особенно циклических, благодаря хорошему сезону отчетности, признакам ослабления рисков, связанных с распространением нового штамма коронавируса "дельта" и нормализации соотношения динамики облигаций и акций", - пишут эксперты JPMorgan.

Во вторник, в частности, подешевели бумаги крупных технологических компаний. Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустились на 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,6%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 2,2%.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) снизились на 0,03%. Крупнейшая в стране компания розничной торговли во втором квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль на 34%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Цена акций Home Depot Inc. (SPB: HD) снизилась на 4,3%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для ремонта и обустройства дома увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 11,1%, выручку - на 8,1%.

Бумаги Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Inc. подорожали на 0,06%. Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета во втором квартале 2021 года сократила долю в General Motors (SPB: GM) Co., а также позиции в акциях трех фармацевтических компаний - AbbVie (SPB: ABBV) Inc., Bristol Myers Squibb Co. и Merck & Co. (SPB: MRK) Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 282,12 пункта (0,79%) и составил 35343,28 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 31,63 пункта (0,79%), опустившись до 4448,08 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 137,58 пункта (0,93%) и составил 14656,18 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду, инвесторы ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США.

Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ относительно сроков и темпов сворачивания программы покупки активов, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia-Pacific повышается после четырех дней падения подряд на опасениях, связанных с распространением нового штамма COVID-19 и его возможного влияния на мировую экономику, сообщает агентство Bloomberg.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 мск увеличился на 0,6%.

В том числе существенно растут котировки акций Toho Zinc Co. (+4,3%) и Nissan Chemical Corp. (+3,8%).

Также дорожают бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1%), производителя потребительской электроники Sony (+1,8%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,2%).

Между тем упала рыночная стоимость интернет-компании Rakuten - на 5,9%.

Объем экспорта Японии в июле увеличился по итогам пятого месяца подряд на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19.

Показатель подскочил на 37% относительно июля прошлого года и составил 7,221 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 39%, по данным Trading Economics. В июне подъем составлял 48,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск вырос на 0,8%, а гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций производителя солнечных батарей Xinyi Solar Holdings Ltd. (+6,9%), интернет-компаний Meituan (+4,7%), производителя электромобилей BYD (+3,2%) и автомобилей на двигателях внутреннего сгорания Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,1%).

Также дорожают бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings (+0,9%%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group (+0,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск поднялся на 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 находится практически на уровне закрытия предыдущего дня.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP упали на 6,8%. Днем ранее она заявила о намерении изменить корпоративную структуру, отказавшись от двух головных компаний в пользу одной с первичным листингом в Австралии.

Кроме того, BHP объявила, что объединит свой нефтегазовый бизнес с австралийской Woodside Petroleum Ltd. Новая компания войдет в десятку крупнейших в мире независимых энергетических компаний, а также в число крупнейших мировых производителей сжиженного природного газа.

Акции Woodside Petroleum дешевеют на 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду после снижения по итогам четырех дней подряд.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК подорожали на $0,23 (на 0,33%) - до $69,26 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,48 (0,7%), составив на закрытие $69,03 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это самый низкий уровень с 19 июля.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,25 (0,38%) - до $66,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,7 (1%), завершив день на отметке $66,59 за баррель - минимуме с 9 августа.

За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, отмечает агентство Bloomberg. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны обнародует в среду.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что снижение запасов нефти составило 3,1 млн баррелей, бензина - 2,3 млн баррелей, а увеличение резервов дистиллятов - 700 тыс. баррелей.