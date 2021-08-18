"Финам" рекомендует держать акции Danaher с прогнозной ценой $350,51

"Финам" рекомендует держать акции Danaher Corp. с прогнозной ценой $350,51 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11,18% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Целевая цена на август 2022 года составляет $350,5 с потенциалом 11,2% к текущему уровню. Полная доходность с учетом дивидендов NTM составляет 11,5%. Акции достигли целевой цены $302,07, установленной нами в апреле 2021 года, показав рост на 22%. Внушительные перспективы и масштабирование бизнеса, вызванные высоким спросом со стороны биотехнологического сектора, по большей части заложены в цены, и дальнейший потенциал акций выглядит несколько ограниченным. Длинные позиции по акциям возможны к формированию на ценовых коррекциях", - пишет эксперт Александр Ковалев.

Аналитик "Финама" отмечает следующие факторы привлекательности бумаг:

- Приобретение Cytiva 31 марта 2020 года обеспечило и, как ожидается, будет продолжать предоставлять дополнительные возможности роста продаж и прибыли для сегмента Life Sciences за счет расширения географического разнообразия бизнеса и ассортиментной линейки, включая предложения новых продуктов и услуг, которые дополняют технологические решения компании в области биопрепаратов.

- Учитывая бум в сегменте биотехнологий, Cytiva продолжит приносить значительную выручку даже после окончания пандемии COVID-19. Продукция Danaher - "must have" для любой биотехнологической компании вне зависимости от концентрации ее деятельности.

- Пандемия COVID-19 продолжает создавать большой спрос на медико-биологическое оборудование для создания вакцин и прочих препаратов.

- Danaher обладает широчайшей линейкой известных брендов и сохраняет возможности для международного масштабирования. Выручка в первые шесть месяцев 2021 года продемонстрировала заметный рост (в совокупности около 46%) как в активно восстанавливающейся от коронавируса экономике США, так и в других регионах, что говорит об относительной нечувствительности выручки Danaher к масштабам заболеваемости COVID-19.

Ковалев также обращает внимание, что Danaher относится к растущим компаниям и не может похвастаться высокой дивидендной доходностью, поскольку львиную часть прибыли реинвестирует в бизнес: за последние 5 лет компания в среднем выплачивала акционерам лишь 14-17% чистой прибыли. "При этом, учитывая высокую вероятность дальнейшего масштабирования бизнеса, ситуация едва ли в корне изменится в ближайшие годы. Ожидаемая дивидендная доходность NTM составляет 0,27%", - указывает эксперт инвесткомпании.

Danaher - одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов. Бизнес-операции Danaher консолидированы в три сегмента: Life Sciences, Diagnostics и Environmental & Applied Solutions.

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