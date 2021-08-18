Вероятна консолидация рубля около 73,5 руб./$1 до конца текущей недели - "Алор Брокер"

Вероятна консолидация рубля около уровня 73,5 руб./$1 до конца текущей недели, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль во вторник ослабел по отношению к доллару на 0,4%, а в среду утром укрепляется на 0,2%. Никаких поводов для сильного движения рубля пока нет. Скорее всего, до конца недели пара доллар/рубль будет колебаться вокруг отметки 73,5 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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