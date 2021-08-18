Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру внешнем фоне и с учетом результатов вечерних торгов вторника, говорится в комментарии BCS Express.

"Динамика отечественного рынка акций обусловлена рядом факторов: относительно высокие сырьевые цены, рост реальных процентных ставок, приток средств резидентов, реинвестирование крупных дивидендных потоков и ожидания высоких дивидендов в будущем, - отмечает эксперт Василий Карпунин. - Индекс Мосбиржи во вторник переписал исторические максимумы и поднялся в район 3940 пунктов. Наибольшую поддержку оказал финансовой сектор, подскочивший на 2,1%. Так, новые максимумы были установлены в бумагах Сбербанка и TCS Group. Наверху в качестве среднесрочного ориентира по-прежнему остается актуальной цель в районе 4000 пунктов".

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