Цены "длинных" евробондов РФ во вторник подросли, остальные бумаги продемонстрировали боковую динамику

Москва. 17 августа. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно подросли, а остальные бумаги практически не изменились в цене. Аналогичную динамику продемонстрировали и американские казначейские обязательства (US Treasuries), что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 16 августа и составила 115,01% от номинала, что соответствует доходности 1,46% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 100,47% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 пункта, до 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 0,5 пункта, до 141,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 88 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 138,4% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта, до 3,39% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 60 базисных пунктов - до 133% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,39% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 114,03% от номинала, что соответствует доходности 1,68% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 1,5 базисного пункта, до 108,66% от номинала (доходность не изменилась и составила 0,67% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 42 базисных пункта - до 129,33% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,515% годовых), а новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал всего на 5 базисных пунктов, до 112,53% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 2,28% годовых).

"Настроения на глобальных рынках капитала сегодня довольно сдержанные, наблюдается некоторое снижение "аппетита к риску". Этому, в частности, способствует опубликованная в США слабая статистика по розничным продажам, а также растущие опасения относительно новой волны коронавирусной инфекции, которая охватывает все больше и больше стран, что в итоге может негативно сказаться на темпах экономического роста. На этом фоне наблюдается спрос на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries. При этом снижение базовых процентных ставок в свою очередь ведет к снижению доходностей еврооблигаций большинства emerging markets. Таким образом, спрос на евробонды РФ в целом сохраняется, особенно в "длинном" сегменте. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывают высокие мировые цены на нефть, в частности котировки Brent колеблются возле отметки $70 за баррель. Важными событиями для мировых долговых рынков в ближайшие дни станет, с одной стороны, выступление главы ФРС, которое может пролить свет на дальнейшую денежно-кредитную политику американского ЦБ, а с другой - публикация протоколов июльского заседания Федрезерва", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи увеличились на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Розничные продажи без учета автомобилей уменьшились на 0,4% после роста на пересмотренные 1,6% в июне (аналитики ожидали повышения на 0,1%). Снижение продаж было обусловлено возобновлением негативных настроений потребителей на фоне распространения новых штаммов COVID-19. Кроме того, американцы в значительной степени перевели свои траты на сферу услуг (включая туризм и развлечения), которая была практически недоступна в период социального дистанцирования, отмечают экономисты.