Рынок акций РФ во вторник ускорил рост после обновления пика Мосбиржи, "быкам" помогла нефть

Москва. 17 августа. Рынок акций РФ во вторник ускорил рост после обновления максимума индекса Мосбиржи, что стимулировало новые покупки на фоне отскочившей вверх нефти (Brent поднималась в район $70 за баррель) и несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок; локомотивом подъема выступили закрывшие дивидендные "гэпы" акции Сбербанка и "Газпрома".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3943,01 пункта (+1,2%, максимум дня и новый пик - 3944,37 пункта), индекс РТС - 1689,76 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 73,51 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,1%), акции "Московской Биржи" (+3%), Сбербанка (+1,9% и +1,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Оборот Ozon (GMV), включая услуги, по итогам II квартала 2021 года составил 89 млрд рублей, показав рост год к году на 94%, сообщила компания. При этом отрицательный показатель скорректированной EBITDA Ozon по итогам квартала составил 9,1 млрд рублей против отрицательного показателя в 1,8 млрд рублей годом ранее. GMV Ozon превзошел консенсус-прогноз "Интерфакса", тогда как EBITDA оказалась хуже ожиданий аналитиков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рынок акций РФ на старте торгов испытал небольшое кратковременное давление негативного внешнего фона, который постепенно начал улучшаться и вызвал восходящий импульс в индексах - индикатор "Мосбиржи" обновил исторический максимум, индекс РТС - месячный.

Мировые фондовые индикаторы вечером резко просели из-за более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США. Однако российский рынок это проигнорировал и ускорил рост благодаря развитию отскока в нефти.

Рубль немного просел, но выглядит относительно неплохо с учетом внешних негативных сигналов, однако для роста валюта не находит необходимых драйверов. Поддержку доллару оказали сильные данные по объему промпроизводства в США, вернувшие опасения относительно скорого ужесточения монетарной политики в США.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ продолжает упорно идти вверх. Индекс МосБиржи уверенно преодолел рубеж 3900 пунктов и обновил максимум, выйдя к новой отметке 3950 пунктов. Весь этот праздник "быков" произошел на не самом позитивном внешнем фоне. Тем не менее, погоду вновь сделал сектор финансов (TCS Group, Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ) и "Газпром" (MOEX: GAZP), также уверенный рост продемонстрировал потребительский сектор за счет бумаг торговых сетей.

Мировые индексы акций в основном снизились на фоне роста обеспокоенности распространения Delta-штамма COVID-19. Накануне появились цифры о росте числа заболевших в США, также не добавил оптимизма карантин в Новой Зеландии, где о COVID-19 не слышали с февраля.

Газ в Европе будет оставаться дорогим до весны будущего года, цены уже обновляют максимумы на фоне сложившейся уникальной ситуации: дефицита из-за жаркого лета, роста спроса из-за декарбонизации, роста цен на углеродные квоты в Европе, роста спроса в Азии и падения производства, в первую очередь, в США. В сентябре ожидается охлаждение рынка по мере наступления прохладной осенней погоды, а также запуска "Северного потока 2" в Европе и постепенного заполнения хранилищ перед предстоящей зимой. Весной можно ожидать снижения цен на газ, когда завершится отопительный сезон и компании начнут производить больше газа по мере прироста добычи нефти. Долгосрочно спрос на газ будет расти, но и производство также не будет стоять на месте после провала инвестиций в 2020 году.

Американский рынок акций нервно отреагировал на ухудшение статистики при одновременном ужесточении риторики представителей ФРС. Вечером ожидается выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла: если он вновь будет говорить о появлении условий для сокращения покупки облигаций, то рынок не сможет продолжить свою серию рекордов, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+7,4%) во вторник вошли в лидеры роста без очевидных фундаментальных причин, судя по всему, продолжая отыгрывать опубликованные на прошлой неделе позитивные финансовые результаты по РСБУ и дивидендные ожидания. Бумаги ритейлеров коррекционно восстанавливались после падения из-за новостей о внеплановых антимонопольных проверках ФАС. Расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,9%) вечером вернулись к стремительному росту, который накануне был спровоцирован сильными финансовыми результатами и повышением прогнозов по основным показателям.

Индексы в США снизились после данных о снижении розничных продаж в июле на 1,1% и ускорении темпов роста промпроизводства до 0,9%. На биржах с некоторой тревожностью ждали выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в 20:30 МСК: сигналы в пользу скорого сворачивания покупок облигаций могут ухудшить краткосрочный настрой, хотя другие представители регулятора уже открыто говорят о подобной перспективе.

Рынок акций РФ продолжает смотреть вверх, при этом пока оставаясь вне зоны краткосрочной перекупленности. При отсутствии значительного фундаментального негатива индексы вполне могут продолжить повышение в ближайшие дни или прерваться на небольшую коррекцию. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3890-3990 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,4%, DAX, CAC 40 теряют 0,02-0,3%) и "минусуют" Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,8%, Nasdaq - на 1,1%).

Японский рынок был поддержан сильными корпоративными отчетами, однако ожидания, что власти страны продлят режим чрезвычайного положения в Токио и еще семи префектурах страны, продолжают оказывать давление на покупателей.

ВВП еврозоны во II квартале вырос на 2%, как и ожидалось.

В США во вторник вышла смешанная статистика. Розничные продажи в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах сокращения на 0,3%. Индекс промпроизводства в США в июле вырос на 0,9% при прогнозах роста на 0,5% после июньских 0,4%.

На нефтяном рынке к вечеру цены отыграли большую часть утреннего отката. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,4 за баррель (-0,2% и -1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $66,98 за баррель (-0,5% и -1,7% в понедельник).

Статданные из Китая показали, что экономика страны уже почувствовала на себе негативные последствия ограничительных мер, введенных для сдерживания "дельты". А в США потребление бензина сократилось по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные Descartes Labs.

В Индии, однако, спрос на бензин в первой половине августа остался выше уровней того же периода докризисного 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что угроза распространения штамма "дельта" для нефтяного рынка является временной, и придерживаются прогноза, в соответствии с которым цена Brent поднимется до $80 за баррель в следующем квартале из-за нехватки предложения на рынке.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росинтер Ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+39,8%), "Башнефти" (+7,4% и +3,9% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+6,4%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+3,4%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-10,6%), бумаги "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-5,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4%).

Акции "Магаданэнерго" в начале торгов поднимались более чем на 10% после известий, что "РусГидро" заказала оценку их рыночной стоимости (это следует из материалов закупки госхолдинга).

В ближайшие месяцы "РусГидро" через допэмиссию может получить 100% АО "ДВЭУК - Генерация Сети", которая управляет энергоактивами на Дальнем Востоке, в том числе в Магаданской области. Если компания будет оценена по номиналу, то ее стоимость составит 23,2 млрд руб. при капитализации "РусГидро" в 366,5 млрд руб.

Разделение активов "ДВЭУК" продолжается с 2018 года. В числе различных вариантов "распаковки" активов компании также упоминалась возможная сделка по продаже "Магаданэнерго" распределительных сетей в Магаданской области.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,33 млрд рублей (из них 13,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,76 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,13 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").