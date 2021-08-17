Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 18 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в июле (09:00 МСК);

- индекс потребительских цен еврозоны в июле (12:00 МСК);

- число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в июле (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- протоколы заседания ФРС (21:00 МСК);

- финансовые результаты "Белуга Групп", "М.Видео" за 2К21 по МСФО;

- квартальные результаты Cisco Systems, Lowe's, NVIDIA, Target.

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