Угроза новых ограничений из-за дельта-штамма давит на нефтяные котировки - Райффайзенбанк

Угроза новых ограничений из-за дельта-штамма давит на нефтяные котировки, однако коррекция в ценах будет умеренной и относительно краткосрочной, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Коррекция вниз в нефтяных ценах на этой неделе продолжается, ее причиной стали дополнительные ограничительные меры в Китае на фоне распространения дельта-штамма коронавируса, - пишет аналитик банка Андрей Полищук. - В стране под изоляцию попадает все больше людей, ограничения касаются в том числе туристических направлений, что может существенно сказаться на потреблении нефтепродуктов в высокий туристический сезон. Тем не менее, учитывая прошлый успешный опыт Китая по борьбе с распространением вируса жесткими, но точечными мерами, рынок пока реагирует достаточно осторожным снижением нефтяных цен".

Эксперт предполагал коррекцию, главным образом, на фоне появления дополнительных объемов предложения от стран-членов ОПЕК+ и полагает, что она может продолжиться, так как новые ограничения в Китае и увеличение предложения от ОПЕК+ могут отразиться на росте мировых запасов нефти.

Полищук напоминает, что картель согласовал повышение добычи на 400 тыс. барр./сутки ежемесячно с августа и до конца этого года. Таким образом, его суммарная добыча должна вырасти на 2 млн барр./сутки в 2021г. Возможно, небольшие объемы на рынок добавят и американские производители, так как в США продолжается рост буровой активности, считает эксперт.

"Тем не менее, мы считаем, что коррекция в ценах будет умеренной и относительно краткосрочной, так как мировой спрос продолжает восстанавливаться, а Китай действительно имеет успешный опыт в борьбе с распространением коронавируса. В частности, в июле увеличилось потребление нефти в Индии при снижении заболеваемости и смягчении карантинных ограничений, хотя еще недавно ситуация в стране представляла основной риск для нефтяного рынка (в апреле число новый случаев составляло там сотни тысяч, но уже в июне опустилось ниже 50 тыс. и продолжает снижаться). По нашим оценкам, средняя цена нефти марки Brent в IV кв. 2021г составит $70/барр.", - прогнозирует Полищук.

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