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17 августа 2021 года 15:42

Рубль днем снижается к доллару и евро из-за уменьшения интереса инвесторов к риску

Москва. 17 августа. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине из-за уменьшения интереса инвесторов к риску и на фоне дешевеющей четвертый день подряд нефти.

Курс доллара США составил 73,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,35 руб./EUR1, подорожав на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,4 копейки - до 79,24 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 августа на 8,33 копейки, до 73,4753 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,68 копейки, до 86,4804 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на дневных торгах в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам и продолжающей дешеветь четвертый день подряд нефти.

Трейдеры ищут возможности для более надежного вложения средств, стараясь уйти от рисков из-за опасений, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" замедлит темпы восстановления мировой экономики.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промышленного производства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Статуправление Европейского союза (Eurostat) опубликовало пересмотренную оценку ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале 2021 года, в соответствии с которой его рост в поквартальном выражении составил 2%, в годовом - 13,6%. Динамика первого показателя совпала с предварительными данными, рост второго показателя был пересмотрен с 13,7%.

Дополнительным фактором, ограничивающим аппетит к риску на мировых рынках, является ситуация в Афганистане.

Мировые рынки при этом находятся в ожидании выступления во вторник главы Федрезерва США Джерома Пауэлла и публикации в среду протокола июльского заседания регулятора. Инвесторы надеются, что Пауэлл сообщит новые данные относительно сроков сворачивания программы стимулирования экономики.

"Во вторник динамику рублю задаст статистика в США по промышленному производству и розничным продажам, публикация которой начнется в 15:30 МСК. Если данные покажут существенное замедление роста, то спрос на рисковые активы может ослабнуть, что негативно скажется на рубле. Выступление главы ФРС может быть более важным для российских активов, однако, эффект от него мы увидим лишь завтра - Джером Пауэлл сегодня должен выступить в 20:30 МСК. Вероятно, инвесторы сегодня будут пребывать в ожидании выступления главы ФРС и не покажут высокого рискового аппетита. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" сегодня может вырасти, впрочем, мы ожидаем, что он останется в диапазоне 72,75-74,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"...Позиции рубля выглядят весьма устойчиво, особенно учитывая дешевеющую нефть, которая несет потери четвертый день подряд. С начала торгов в Европе Brent слегка сократила внутридневные потери, но остается под давлением опасений переизбытка предложения и охлаждения спроса на фоне пандемии. (. . .) До конца дня волатильность в паре "доллар-рубль" может повыситься в свете грядущих событий. Данные по розничным продажам в США способны оказать влияние на общее поведение доллара, который рискует упасть в случае выхода слабых показателей, как это было в пятницу после удручающего отчета по потребительскому доверию. Более того, не исключено, что в ходе сегодняшнего выступления глава ФРС Джером Пауэлл охладит ожидания рынков относительно более раннего начала ужесточения политики, что также сыграет против доллара. При таком сценарии пара "доллар-рубль" рискует вернуться к отметке 73 руб./$1", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть вновь снижаются во вторник после падения в течение трех предыдущих сессий, за которые они потеряли около 3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,37% - до $69,25 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,54%, до $66,69 за баррель.

Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и его последствия для мирового спроса на топливо, в особенности в КНР, оказывает давление на рынок.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что экономика страны уже почувствовала на себе негативные последствия ограничительных мер, введенных для сдерживания "дельты". А в США потребление бензина сократилось по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные Descartes Labs.

В Индии, однако, спрос на бензин в первой половине августа остался выше уровней того же периода докризисного 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.

Некоторую поддержку рынку оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, как ожидается, не будут увеличивать добычу в ближайшее время, несмотря на давление со стороны США, пишет Trading Economics.

Банк России во вторник, 17 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 899,5 млрд рублей (при лимите 1,15 трлн и спросе 899,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 августа, банки разместили 1,083 трлн рублей (при лимите 1,22 трлн и спросе 1,083 трлн рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 17 августа провел доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 5 млрд 662,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов заметно повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 6,72% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 11 б.п. - до 6,74% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. и составила 6,88% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 7,2% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,3% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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