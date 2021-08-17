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17 августа 2021 года 16:06
"Финам" рекомендует держать акции Costco с целевой ценой $411,80
"Финам" рекомендует держать акции Costco Wholesale Corp.с целевой ценой $411,80, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Бизнес-модель компании позволит Costco и дальше сохранять одну из лидирующих позиций в области ретейла. Сильной стороной компании является низкая закредитованность, которая позволит и дальше выплачивать стабильные дивиденды. Мы считаем, что на данный момент акции компании переоценены. Инвесторы слишком оптимистично оценивают перспективы компании на фоне рекордных финансовых метрик. Мы рекомендуем "держать" акции Costco с целевой ценой на 12 мес. $411,80", - пишет аналитик Артемий Шамшуков. На взгляд эксперта, акции Costco переоценены по отношению к аналогам по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S, EV/EBITDA на 2021 и 2022 годы на 1,42%. При этом они торгуются на 27,11% выше собственных исторических оценок NTM по P/E, EV/S и EV/EBITDA. Оценка по методу аналогов и по методу собственных исторических мультипликаторов составляет $411,80 на 12 мес. Таким образом, при текущей цене $447,82 акции Costco переоценены на 8,04%, делает вывод эксперт. Шамшуков указывает на следующие факторы привлекательности: - Низкая закредитованность. "На данный момент Costco является одним из лидеров по индустрии в отношении низкой долговой нагрузки, - указывает аналитик "Финама". - Показатель долгосрочного долга к капиталу Costco - самый низкий среди конкурентов и составляет 30,3% при среднем 38,3%, метрика "Долг/Капитал" находится на уровне 45,4% против среднего 62,0%. Чистый долг компании уже несколько лет отрицательный, а коэффициент покрытия процентов составляет 38,2х при среднем показателе конкурентов 16,3х. Более того, если посмотреть на структуру долга, то станет ясно, что основные выплаты компания сделала в этом фискальном году (у Costco он заканчивается в августе)". - Рекордные показатели сопоставимых продаж в 2021 фискальном году. Сопоставимые продажи (LFL-Sales) - одна из ключевых метрик эффективности любого ретейлера. Вот уже на протяжении трех последних кварталов компания демонстрирует самые высокие показатели за последние 15 лет. Так, средний рост показателя за последние три квартала составил 16,3% г/г. При этом результат не связан с эффектом низкой базы, так как средний рост за тот же период годом ранее составлял 6%, отмечает Шамшуков. - Укрепление вертикальной интегрированности. Несколько лет назад Costco начала заниматься собственным производством мяса птицы. Это, по мнению эксперта, укрепляет вертикальную интегрированность компании. Как показывают цифры, популярность мяса курицы в США неумолимо растет. Так, с 2009г потребление этого вида мяса выросло приблизительно на 22%. А продажи курицы на гриле принесли Costco более $500 млн. - Бизнес-модель. "Конкурировать с Costco - задача не из легких. Минимальная наценка за счет эффекта масштаба (Costco занимает 3-е место в США среди ретейлеров по выручке) вкупе с постоянно растущим количеством членов Costco делают компанию привлекательной как для инвесторов, так и для клиентов", - пишет стратег "Финама". Отмечает Шамшуков и следующие риски: - Большая зависимость Costco от Калифорнии. По итогам 2020 фискального года в Калифорнии функционировал 131 магазин, или 16% от всего числа магазинов Costco. При этом на них приходится около 29% всей выручки компании. В случае изменения законодательства, повышения расходов на электроэнергию, стихийных бедствий или других негативных происшествий в штате можно не сомневаться, что все это существенным образом повлияет на деятельность компании. - Конкуренция. "Несмотря на то что предложения Costco являются выгодными, вносить годовой взнос в размере $60 и получать только это становится недостаточным, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - Так, например, подписка Amazon Prime дает возможность не только получать специальные скидки и пользоваться бесплатной доставкой, но и доступ к целой экосистеме (например, Amazon Prime Video, стриминговому сервису фильмов и сериалов). В любом случае при отсутствии каких-либо дополнений к подписке Costco есть вероятность, что компания может начать уступать рыночную долю своим основным конкурентам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-COSTCO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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