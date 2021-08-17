"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Выручка компании во 2К21г выросла в 9 раз по сравнению со 2К20г - до 94 млрд руб. Чистая прибыль составила 30,2 млрд руб. против 300 млн за аналогичный период в прошлом году. Свободный денежный поток увеличился до 12 млрд руб. по сравнению с отрицательным FCF во 2К21г. Сдерживающим фактором стал расход оборотного капитала почти на 23 млрд руб. В результате дивиденды "АЛРОСА" могут составить почти 9 руб. на акцию за I полугодие 2021г. Текущая дивидендная доходность составила 6,7%. В связи вышеперечисленным, мы подтверждаем рейтинг "держать" и цель по акциям "АЛРОСА" на уровне 150 руб.", - пишет аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

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