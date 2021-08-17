"Атон" подтверждает рейтинг для бумаг HeadHunter на уровне "выше рынка" и повышает целевую цену до $58 за акцию, говорится в комментарии инвесткомпании.

"HeadHunter продемонстрировал очень сильные результаты за 2К21, несмотря на эффект от Zarplata и Skillaz, и пересмотрел свой прогноз по росту выручки на 2021 год до 63%-68% г/г с предыдущего диапазона в 45%-50%. Мы повышаем целевую цену до $58 за акцию и подтверждаем рейтинг "выше рынка" по бумаге. Новая целевая цена отражает только что опубликованные результаты HHR и обновленный прогноз, которые мы учли в оценке по методу дисконтированного денежного потока (DCF) с WACC на уровне 12,7%, и предполагает потенциал роста на уровне 15,5% к текущей цене", - пишут эксперты "Атона".

Выручка, скорректированная EBITDA и чистая прибыль HeadHunter показали рост на 155%, 240% и 347% г/г, превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 12,7%, 22,0% и 24,1% соответственно, отмечается в комментарии инвесткомпании. Динамика выручки была поддержана сильным спросом на показывающем восстановление рынке труда и влиянием новых сервисов (Zarplata и Skillaz), а также эффектом низкой базы. Скорректированная рентабельность EBITDA улучшилась до 57,9% с 43,4% благодаря низкому росту операционных расходов (+93% г/г) при стремительном росте выручки (+155% г/г).

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