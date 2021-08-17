Цена нефти, вероятно, останется ниже $70/барр. во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся ниже $70 за баррель на торгах во вторник, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Котировки нефти марки Brent снижаются во вторник, и торги проходят около $69,2 за баррель. Вечером инвесторы будут ждать традиционные недельные данные по нефтяным запасам в США от Американского института нефти (API). Впрочем, вероятно, рынок продолжит ждать официальную статистику от Минэнерго (среда), и на котировки сильнее может повлиять статистика из США и выступление Джерома Пауэлла. Фьючерсы на нефть марки Brent могут остаться во вторник ниже $70 за баррель, но потенциал к возврату на прежние уровни у них остается", - отмечают эксперты.

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