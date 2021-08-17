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17 августа 2021 года 12:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bank of America с прогнозной ценой $45,87
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с прогнозной ценой $45,87 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $39,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Главным бенефициаром потенциального сворачивания QE и роста ключевой ставки станет банковский сектор, поэтому инвесторы делают ставку на крупные банки, в число которых входит и Bank of America, указывают эксперты инвесткомпании. "С технической точки зрения бумага вышла из консолидации, где сформировала тренд на обновление максимумов. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $45,87. При покупке на объем 15% риск на портфель составит 2,55%", - отмечают аналитики "Финама". Bank of America Corp. - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков Соединенных Штатов, является крупнейшей банковской холдинговой компанией в США по размеру активов, занимает шестое место среди крупнейших компаний мира по версии Forbes. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-BOFA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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