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17 августа 2021 года 11:37

Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах Сбербанка и Газпрома

Москва. 17 августа. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем на фоне ослабления рубля, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста тяжеловесных бумаг Сбербанка и "Газпрома", несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и проседающую нефть (Brent опустилась к $69 за баррель).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3916,07 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1679,06 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 73,5 рубля (+0,26 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), Сбербанка (+1,1% и +0,8% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%, до 296,8 рубля), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник вновь негативный, однако отечественный инвестор, как это видно по динамике индексов, вновь "включил" очередные надежды на стимулы.

Днем в еврозоне выйдут данные по объемам строительства, а также пересмотр оценки ВВП за II квартал (ожидается сохранение прежней оценки 2,0% квартального роста). В США в 15:30 МСК выйдут розничные продажи за июль (ожидается снижение на 0,2%), в 16:00 МСК - промпроизводство (ожидается рост на 0,5% в июле). Позже вечером выступит глава ФРС Джером Пауэлл, а закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России отчетность по МСФО предоставят "М.Видео" (MOEX: MVID) и Ozon (MOEX: OZON) Holdings, совет директоров "Группы Черкизово" рассмотрит вопрос дивидендов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, слабая статистика из Китая по промпроизводству и розничным продажам ударила по котировкам нефти, но при этом "нефтебыкам" удалось отстоять важную поддержку $68,5 за баррель Brent. Появились сообщения СМИ, что страны ОПЕК+ решили не наращивать поставки, чтобы не обрушить нефтяные цены, в то время как спрос на нефть ослаб из-за новой волны коронавируса.

В Китае объем ежедневной переработки нефти в июле упал до самого низкого уровня с мая 2020 года и одновременно вышли прогнозы, что в следующем месяце сланцевые нефтяники США нарастят добычу до максимального с мая 2020 года уровня (8,1 млн б/с). На графике нефти есть понижательный канал с верхней границей $74,4 и нижней границей $65. Пассажирская авиация еще не скоро возобновит в полном объеме дальние перелеты и есть сомнения, что в ближайшие недели "нефтебыкам" удастся пробить верхнюю границу этого канала. Высокий сезон спроса на бензин, сезон отпусков и путешествий закончится в сентябре, а свежих драйверов для роста цен на нефть нет.

На рынке акций РФ поводов для коррекции вниз пока нет. Чтобы взорвать ситуацию на рынке, нужен новостной детонатор. Ситуация в Афганистане им не является - пока это только имиджевая проблема США. Сейчас многие экономические обозреватели стали говорить, что провал в Афганистане обострит отношения демократов и республиканцев, а это усложнит согласование экономических инициатив, отмечает Верников.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов связывает снижение нефти с опасениями за спрос в Азии, где распространение COVID-19 провоцирует возобновление локдаунов. Уровень нефтепереработки в Китае по итогам июля сократился до минимумов с мая 2020 года - независимые НПЗ сократили производство на фоне ужесточения квот и высоких запасов. В то же время в Индии сообщается о падении продаж топлива в первые две недели августа из-за погодных условий.

Одновременно в США, которые являются крупнейшим потребителем и производителем нефти, Минэнерго представило оптимистичный прогноз по сланцевой добыче на сентябрь 2021 года. В свежем отчете Drilling Productivity Report специалисты ведомства допустили рост производства на ключевых сланцевых участках до 8,09 млн б/с (+49 тыс. б/с) в сентябре. При этом оценка добычи в августе выросла еще сильнее - прогноз пересмотрен на 130 тыс. б/с.

Сдерживающим фактором во вторник стало сообщение Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК+, что нефтепроизводители не планируют пересматривать планы по добыче в сторону роста, несмотря на призыв от администрации США. Это значит, что альянс намерен придерживаться плана по увеличению добычи на 0,4 млн б/с ежемесячно до конца года. Это подразумевает сохранение дефицита и сокращение нефтяных запасов при условии, что траектория спроса не ухудшится из-за COVID-19.

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,2-0,3%, обновили максимумы Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,3%), в то время как снизился Nasdaq (-0,2%).

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Дополнительным негативным фактором для рынка являются разговоры о возможности того, что Федрезерв начнет сворачивать меры стимулирования в ближайшей перспективе. Все большее количество представителей регулятора высказываются в пользу начала сворачивания программы выкупа облигаций текущей осенью.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Японский рынок был поддержан сильными корпоративными отчетами, однако ожидания, что власти страны продлят режим чрезвычайного положения в Токио и еще семи префектурах страны, продолжают оказывать давление на покупателей.

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продаж после трехдневного волатильного снижения, в течение которого потери составили около 3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $69,13 за баррель (-0,6% и -1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $66,9 за баррель (-0,6% и -1,7% в понедельник).

Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" спровоцировало новую волну опасений в отношении перспектив спроса на сырье на мировом рынке.

Статданные из Китая показали, что экономика страны уже почувствовала на себе негативные последствия ограничительных мер, введенных для сдерживания "дельты". А в США потребление бензина сократилось по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные Descartes Labs.

В Индии, однако, спрос на бензин в первой половине августа остался выше уровней того же периода докризисного 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что угроза распространения штамма "дельта" для нефтяного рынка является временной, и придерживаются прогноза, в соответствии с которым цена Brent поднимется до $80 за баррель в следующем квартале из-за нехватки предложения на рынке.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,2%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+2,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+1,9%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,4%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-4,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-3,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,6%).

Акции "Магаданэнерго" в начале торгов поднимались более чем на 10% после известий, что "РусГидро" заказала оценку их рыночной стоимости (это следует из материалов закупки госхолдинга).

В ближайшие месяцы "РусГидро" через допэмиссию может получить 100% АО "ДВЭУК - Генерация Сети", которая управляет энергоактивами на Дальнем Востоке, в том числе в Магаданской области. Если компания будет оценена по номиналу, то ее стоимость составит 23,2 млрд руб. при капитализации "РусГидро" в 366,5 млрд руб.

Разделение активов "ДВЭУК" продолжается с 2018 года. В числе различных вариантов "распаковки" активов компании также упоминалась возможная сделка по продаже "Магаданэнерго" распределительных сетей в Магаданской области.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,76 млрд рублей (из них 3,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,15 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 935,91 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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