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17 августа 2021 года 11:44
Идея дня: акции Huaneng Power и China Life Insurance интересны на горизонте 12-18 месяцев - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции китайских компаний Huaneng Power International и China Life Insurance Co. интересны для инвестиций на горизонте 12-18 месяцев, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы осознаем возросшие риски китайских технологических компаний и сокращаем экспозицию на них. Больше внимания следует уделять представителям традиционных секторов. Такие компании как Huaneng Power и China Life Insurance предлагают дивидендную доходность выше 6%. Акции выглядят интересно на горизонте 12-18 месяцев", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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