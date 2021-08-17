Длинные ОФЗ остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев - ПСБ

Классические длинные гособлигации остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Кривая ОФЗ в понедельник снизилась на 4 б.п., констатирует аналитик: 5-летние ОФЗ - до 6,82% годовых, 10-летние - до 6,90% годовых. Инвесторы продолжают отыгрывать данные об ослаблении инфляционного давления, наблюдающегося в августе.

Минфин во вторник традиционно объявит параметры аукционов госбумаг, которые пройдут в среду. Грицкевич ожидает, что наряду с длинным выпуском Минфин предложит среднесрочные бумаги (~7 лет) на фоне погашения в среду выпуска ОФЗ 26217 на 290 млрд руб.

"Внешний фон во вторник выглядит умеренно негативно на фоне ожиданий дальнейших ограничений в крупнейших странах из-за распространения COVID-19, что также ограничит дальнейшие покупки рублевых госбумаг. Вместе с тем на горизонте 3-6 месяцев классические длинные ОФЗ остаются привлекательными (рекомендуем обратить внимание на новые выпуски, которые все еще торгуются с премией более 10 б.п. к "старой" кривой)", - указывает эксперт ПСБ.

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