Рубль, скорее всего, будет торговаться около 73,5 руб./$1 во вторник - BCS Express

Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 73,5 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Попытки "раскачать" ситуацию, глядя на падение стоимости нефтяных фьючеров, в понедельник не привели к ожидаемому игроками на ослабление национальной валюты результату. Во вторник утренний фон не предполагает бурного оптимизма, но и факторов, способных "откинуть" рубль от завоеванных позиций, не просматривается. Скорее всего, торги будут проходить в области 73,5 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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