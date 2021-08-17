"Финам" рекомендует покупать акции BASF с прогнозной ценой 102 евро

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции BASF с прогнозной ценой около 102 евро за штуку, что предполагает потенциал роста порядка 52% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев, сообщается в комментарии.

Компания по итогам полугодия нарастила выручку от продаж в годовом сравнении на 33% - до 39153 млн евро, констатируют эксперты. Показатель EBITDA увеличился на 82% год к году - до 6375 млн евро. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 4,03 евро.

BASF проводит привлекательную дивидендную политику, поддерживая высокий уровень дивидендных выплат, отмечают аналитики - дивидендная доходность акций компании превышает 5%, что является высоким уровнем для европейских эмитентов.

BASF SE - крупнейший в мире химический концерн с широким портфелем продуктов от основных химикатов до индивидуальных системных решений. BASF занимает одну из трех лидирующих позиций на рынке примерно в 70% сфер деятельности, в которых работает, является лидером в области инноваций в мировой химической промышленности.

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