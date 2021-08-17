BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы ADS HeadHunter

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы бумаг (ADS) HeadHunter, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"HeadHunter представил позитивные результаты по МСФО за II квартал 2021 года. Основные финансовые метрики росли трехзначными темпами в годовом сопоставлении благодаря эффекту низкой базы II квартала 2020 года, восстановлению спроса на рекрутинговые услуги, консолидации Zarplata.ru и Skillaz. Рентабельность EBITDA выросла до 57,9%, поднявшись на максимальные за последние годы уровни, несмотря на почти двукратный рост операционных издержек в связи с активизацией маркетинговой активности, ростом затрат на персонал. Стоит также отметить, что компания улучшила прогноз по выручке на 2021 год с 45-50% до 63-68%. Долгосрочный взгляд на бумаги HeadHunter позитивный", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

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