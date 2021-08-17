Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность и макростатистика:

- Финансовые результаты за второй квартал 2021 года представят "М.Видео" и Ozon;

- В еврозоне выйдут данные по ВВП за второй квартал 2021 года;

- В США выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству за июль, ценам на жилье, а также предварительный недельный отчёт по запасам углеводородов.

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