Возможно незначительное ослабление рубля во вторник - ПСБ

Возможно незначительное ослабление рубля по отношению к доллару в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Пара доллар/рубль завершила торги в понедельник у нижней границы нашего текущего целевого коридора 73,0-75,1 руб./$1 с незначительным удорожанием американской валюты. В целом валюты стран ЕМ провели понедельник без единой динамики, завися больше от внутренней рыночной конъюнктуры. Драйверами валют на неделе могут выступить результаты обращений за пособием по безработице и розничных продаж в США. Утром вторника мировые фондовые рынки открылись под давлением. нефть марки Brent торгуется по $69,5 за баррель. Данные аспекты могут незначительно ослабить рубль во вторник, но некоторую поддержку ему может оказать приближающееся размещение ОФЗ", - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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