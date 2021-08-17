17 августа 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: без значительных изменений
Аналитики не ждут значительных движений на отечественном рынке акций во вторник утром. Индекс Мосбиржи в целом по-прежнему обладает потенциалом роста к новому историческому максимуму.
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ во вторник откроется небольшим снижением".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник нейтрально на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. Активность участников рынка в целом остается ниже средней, что отчасти можно списать на сезонный фактор. Индексу Мосбиржи до нового исторического максимума осталось подняться всего на 20 пунктов или 0,5%. Это может произойти и на текущей неделе при сохранении относительно стабильного внешнего фона. Более важный среднесрочный ориентир и в то же время уровень сопротивления расположены в районе отметки 4000 пунктов. Растущий тренд актуален, пока котировки удерживаются выше 3750 пунктов. Конкретно во вторник причин для спуска к этому рубежу не наблюдается".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут не показать значительных изменений ввиду преимущественно пессимистичных настроений за рубежом. В целом в последние сессии зарубежные инвесторы настроены осторожно, а российские пытаются поднять индексы к новым максимумам и абстрагироваться от внешнего негатива. Не исключено, что тенденция сохранятся и в ходе торгов вторника. Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, несмотря на пессимизм за рубежом, а долларовый индикатор преодолел сопротивление 1670 пунктов. Последнее подтверждает его нацеленность на возвращение к пику текущего года 1695 пунктов, в то время как индексу Мосбиржи для движения к 3915 пунктам еще нужно закрепиться выше 3900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3850-3950 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России вновь негативный, однако отечественный инвестор может "включить" очередные надежды на стимулы".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "До исторического максимума индексу Мосбиржи осталось пройти около полупроцента, но во вторник этот шаг будет сделать трудно, по крайней мере, в первой половине дня. На уверенный рост с открытием наших торгов рассчитывать не стоит".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Ожидаю нейтральное открытие рынка, на пустом месте коррекция не начнется".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Учитывая умеренно негативный внешний фон, полагаем, что индекс Мосбиржи ждет небольшая коррекция к уровню 3850 пунктов. Однако не исключаем попыток индекса продолжить движение в направлении 4000 пунктов в ближайшее время в случае улучшения сантимента на внешних рынках".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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