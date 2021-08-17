Драйверов для сильного движения рубля в текущий момент нет - "Алор Брокер"

Драйверов для сильного движения курса рубля к доллару в текущий момент нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Рубль потерял к доллару более полупроцента на торгах в понедельник - российская валюта отыграла назад значительную часть неоправданного пятничного роста, на утренней сессии вторника рубль слабеет к доллару еще на 0,2%. В целом же нет никаких драйверов для сильного движения курса рубля. Во вторник ждем торгов по паре доллар/рубль в диапазоне 73-74 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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