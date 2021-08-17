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17 августа 2021 года 09:32

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 17 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в понедельник на рекордных максимумах, в то время как Nasdaq Composite снизился. Давление на рынок в ходе торгов оказали опасения по поводу состояния мировой экономики на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных из Китая. Статданные указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов КНР из-за распространения COVID-19. Объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Дополнительным негативным фактором для рынка являются разговоры о возможности того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет сворачивать меры стимулирования в ближайшей перспективе. Все большее количество представителей регулятора высказываются в пользу начала сворачивания программы выкупа облигаций текущей осенью.

В то же время поддержку котировкам оказывают позитивные квартальные результаты американских компаний. Аналитики Уолл-стрит сохраняют оптимизм в отношении рынка акций. Из общего числа рекомендаций по акциям, входящим в индекс S&P 500, около 56% составляет рекомендация "покупать", что является максимальным показателем с 2002 года, сообщает агентство Bloomberg.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник. В центре внимания трейдеров остается информация о заболеваемости COVID-19, а также статданные, помогающие оценить, каким образом распространение нового штамма коронавируса "дельта" сказывается на мировой экономике. Китай во вторник сообщил о 42 новых подтвержденных случаях заражения COVID-19 против 51 случая в понедельник. Власти страны вернулись к массовому тестированию людей, а также отложили открытие детских образовательных учреждений. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,27%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P ASX 200 - на 0,9%.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник опубликовал протокол заседания, состоявшегося ранее в этом месяце. Согласно документу, руководители австралийского ЦБ отмечали в ходе заседания, что новый штамм COVID-19 "дельта" и связанные с ним ограничительные меры приостановили восстановление экономики страны и создали серьезную неопределенность в отношении перспектив второго полугодия. В то же время, руководители RBA отмечали, что уже принятые меры бюджетного и денежно-кредитного стимулирования достаточны для смягчения негативных последствий для экономики.

Цены на нефть продолжают плавно снижаться во вторник утром после падения в течение трех предыдущих сессий, за которые они потеряли около 3%. Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" спровоцировало новую волну опасений в отношении перспектив спроса на сырье на мировом рынке. Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что экономика страны уже почувствовала на себе негативные последствия ограничительных мер, введенных для сдерживания "дельты". А в США потребление бензина сократилось по итогам третьей недели подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $69,35 за баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1,5% - до $69,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $67,18 за баррель, что на 0,16% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 1,7% - до $67,29 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,709 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,614 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 августа вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (14-16 августа) 0,08%, поднявшись до 724,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,32%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,23%) и "Мегафон БО-001Р-05" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК-001P-02" (-0,58%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,16%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Мираторг Финанс" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года на уровне 8,4-8,6% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет 17 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 19 августа. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей с погашением 24 августа текущего года.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ориентир доходности 3-летних облигаций серии БО-П10 объемом 10 млрд рублей на уровне премии не более 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Компания планирует во второй половине августа провести сбор заявок на выпуск. В предыдущий раз компания выходила на рынок в феврале текущего года, она разместила полностью выпуск 3-летних бондов серии БО-П09 на 10,4 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,05% годовых. Объем размещения был увеличен сначала с 6 до 10 млрд рублей, а в итоге составил 10,4 млрд рублей.

ООО "ТМ-энерго финанс" 31 августа досрочно погасит облигации 1-й серии на 6 млрд рублей. Облигации будут гаситься по цене 100% от номинала. Владельцы облигаций ООО "ТМ-энерго финанс" 1-й серии (входит в группу "ИСТ") дали согласие на внесение эмитентом изменений в решения о выпусках облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Компания 11 июня провела собрание владельцев облигаций в форме заочного голосования. В феврале компания выкупила по оферте выпуск 1-й серий почти в полном объеме. ООО "ТМ-энерго финанс" разместила 1-й выпуск бондов на 6 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка текущего купона - 6% годовых. В сентябре 2017 года срок обращения выпуска был продлен на 13 лет - до 2030 года.

ООО "БКЗ финанс" 31 августа досрочно погасит облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Облигации будут гаситься по цене 100% от номинала. Владельцы облигаций ООО "БКЗ финанс" 1-й серии (входит в группу "ИСТ") дали согласие на внесение эмитентом изменений в решения о выпусках облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Компания 11 июня провела собрание владельцев облигаций в форме заочного голосования. ООО "БКЗ Финанс" в декабре 2014 года разместило 5-летние дебютные бонды на 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6% годовых. В сентябре 2017 года срок обращения выпуска был продлен на 13 лет - до 2030 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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