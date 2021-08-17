"Финам" рекомендует покупать акции LyondellBasell с прогнозной ценой $132,9

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции LyondellBasell Industries N.V. с прогнозной ценой $132,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 37,5% от текущего уровня в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии.

LyondellBasell имеет хорошо диверсифицированный бизнес, инвестирует в высококачественные активы на растущих рынках и в регионах с доступным исходным сырьем, отмечают эксперты. Компания является авторитетным разработчиком полимерных технологий и выступает одним из технологических лидеров отрасли. Именно технология LyondellBasell была выбрана для строительства "СИБУРом" нового Амурского газохимического комплекса.

Также аналитики обращают внимание, что LyondellBasell лидирует в отрасли по возврату акционерам капитала через обратный выкуп акций и дивиденды (квартальные дивиденды установлены в размере $1,05 на акцию, годовая дивидендная доходность акций составляет около 4,5%).

Выручка компании во втором квартале составила $11561 млн, что на 27% больше, чем в I квартале 2021 года и вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Компания показала рекордную квартальную прибыль в размере $2059 млн, прибыль на акцию составила $6,13, указывают в "Финаме".

LyondellBasell Industries N.V. - международная химическая корпорация, один из крупнейших в мире производителей полипропилена и ряда других продуктов, ведущий поставщик этилена, полиэтилена и катализаторов для нефтехимических производств по всему миру.

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