Риски снижения цены нефти к $67,5/барр. пока сохраняются - BCS Express

Риски снижения котировок нефти марки Brent к уровню $67,5 за баррель пока сохраняются, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в понедельник оставались под давлением на фоне опасений из-за спроса в Азии, где распространение COVID-19 провоцирует возобновление локдаунов. Одновременно в США, которые являются не только крупнейшим потребителем, но и крупнейшим производителем нефти, Минэнерго представило оптимистичный прогноз по сланцевой добыче на сентябрь 2021 года. Специалисты допустили рост производства на ключевых сланцевых участках до 8,09 млн б/с (+49 тыс. б/с) в сентябре. При этом оценка добычи в августе выросла еще сильнее - прогноз пересмотрен на 130 тыс. б/с, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Таким образом, негативный фон в понедельник был связан как со спросом, так и с предложением. Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 1,5% и закрыли торги в районе $69,5 за баррель. Потенциал для снижения к уровню поддержки $67,5 по-прежнему сохраняется. При его пробое покупатели могут перехватить инициативу в районе $64,5-66 за баррель".

Галактионов при этом обращает внимание, что во вторник утром цены на нефть демонстрируют сдержанную попытку к восстановлению. "Сентимент несколько улучшился после сообщения Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК+. По данным агентства, нефтепроизводители не планируют пересматривать планы по добыче в сторону роста, несмотря на призыв администрации США. Это значит, что альянс намерен придерживаться плана по увеличению добычи на 0,4 млн б/с ежемесячно до конца года. Это подразумевает сохранение дефицита и сокращение нефтяных запасов при условии, что траектория спроса не ухудшится из-за COVID-19", - пишет он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.