Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник нейтрально на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Активность участников рынка в целом остается ниже средней, что отчасти можно списать на сезонный фактор. Индексу Мосбиржи до нового исторического максимума осталось подняться всего на 20 пунктов или 0,5%. Это может произойти и на текущей неделе при сохранении относительно стабильного внешнего фона. Более важный среднесрочный ориентир и в то же время уровень сопротивления расположены в районе отметки 4000 пунктов. Растущий тренд актуален, пока котировки удерживаются выше 3750 пунктов. Конкретно во вторник причин для спуска к этому рубежу не наблюдается", - указывает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин отмечает, что Ozon во вторник опубликует финансовые результаты за II квартал 2021 года, пройдут заседания советов директоров "Черкизово" и "НКХП", в повестке которых есть вопросы о дивидендах за I полугодие 2021 года.

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