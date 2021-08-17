Dow Jones и S&P 500 снова обновили рекорды

Индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в понедельник на рекордных максимумах, Nasdaq Composite снизился. Фондовые рынки АТР снижаются в понедельник. Цены на нефть стабилизировались во вторник.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в понедельник на рекордных максимумах, в то время как Nasdaq Composite снизился.

Давление на рынок в ходе торгов оказали опасения по поводу состояния мировой экономики на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных из Китая.

Статданные указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов КНР из-за распространения COVID-19.

Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Дополнительным негативным фактором для рынка являются разговоры о возможности того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет сворачивать меры стимулирования в ближайшей перспективе. Все большее количество представителей регулятора высказываются в пользу начала сворачивания программы выкупа облигаций текущей осенью.

В то же время поддержку котировкам оказывают позитивные квартальные результаты американских компаний.

Аналитики Уолл-стрит сохраняют оптимизм в отношении рынка акций. Из общего числа рекомендаций по акциям, входящим в индекс S&P 500, около 56% составляет рекомендация "покупать", что является максимальным показателем с 2002 года, сообщает агентство Bloomberg.

Опубликованные в понедельник статданные из США указали, что индекс производственной активности Empire Manufacturing за август, публикуемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, упал до 18,3 пункта с рекордного максимума на уровне 43 пунктов месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 29 пунктов, согласно Trading Economics.

Бумаги ритейлеров выросли в преддверии публикации квартальных результатов крупнейших компаний сектора. Акции Home Depot Inc. (SPB: HD) прибавили в цене 1,1%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - 0,8%. Цена бумаг Target Corp. (SPB: TGT) увеличилась на 0,6%, Lowe's Cos. (SPB: LOW) - на 1,6%.

Бумаги китайского производителя электромобилей NIO Inc. опустились на 5,9% на фоне сообщений о гибели водителя электрокара компании с системой автономного вождения.

Котировки акций канадского производителя и продавца спортивной одежды Lululemon Athletica (SPB: LULU) снизились на 0,3%, несмотря на то, что аналитики J.P. Morgan Chase & Co. повысили ориентир цены бумаг до $450 c $400.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 4,3%. Американский регулятор в сфере безопасности автомобильного движения проверяет систему Tesla для помощи водителям Autopilot после серии автомобильных катастроф с участием электромобилей компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 110,02 пункта (0,31%) и составил 35625,40 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 11,71 пункта (0,26%), поднявшись до 4479,71 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 29,14 пункта (0,2%) и составил 14793,76 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник.

В центре внимания трейдеров остается информация о заболеваемости COVID-19, а также статданные, помогающие оценить, каким образом распространение нового штамма коронавируса "дельта" сказывается на мировой экономике.

Китай во вторник сообщил о 42 новых подтвержденных случаях заражения COVID-19 против 51 случая в понедельник. Власти страны вернулись к массовому тестированию людей, а также отложили открытие детских образовательных учреждений.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в понедельник на рекордных уровнях благодаря сильной корпоративной отчетности, однако оптимистичные настроения практически не передались азиатским рынкам.

Трейдеры "получили небольшой заряд оптимизма" от Уолл-стрит, однако они также "внимательно следят за ситуацией в Афганистане", отмечает аналитик ActivTrades Андерсон Алвз.

Как сообщалось, Афганистан почти полностью перешел под контроль боевиков движения "Талибан". В минувшее воскресенье талибы вошли в столицу страны Кабул, и тысячи людей были вынуждены покинуть страну.

Экономика Афганистана является небольшой по объему, однако другие государства были застигнуты врасплох тем, насколько быстро пало правительство страны, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,07%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P ASX 200 - на 0,9%.

Сильные корпоративные отчеты несколько поддержали японский рынок во вторник. Однако ожидания, что власти страны продлят режим чрезвычайного положения в Токио и еще семи префектурах страны, продолжают оказывать давление на рынок.

Котировки акций японских компаний Fujifilm Holdings и Citizen Watch прибавляют в ходе торгов соответственно 1,6% и 2,2% благодаря сильным квартальным отчетам обеих компаний.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics теряют в цене 0,1%, Hyundai Motor - 2,3%.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник опубликовал протокол заседания, состоявшегося ранее в этом месяце. Согласно документу, руководители австралийского ЦБ отмечали в ходе заседания, что новый штамм COVID-19 "дельта" и связанные с ним ограничительные меры приостановили восстановление экономики страны и создали серьезную неопределенность в отношении перспектив второго полугодия.

В то же время, руководители RBA отмечали, что уже принятые меры бюджетного и денежно-кредитного стимулирования достаточны для смягчения негативных последствий для экономики.

Цены на нефть стабилизировались во вторник после падения в течение трех предыдущих сессий, за которые они потеряли около 3%.

Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" спровоцировало новую волну опасений в отношении перспектив спроса на сырьё на мировом рынке.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что экономика страны уже почувствовала на себе негативные последствия ограничительных мер, введенных для сдерживания "дельты". А в США потребление бензина сократилось по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные Descartes Labs.

В Индии, однако, спрос на бензин в первой половине августа остался выше уровней того же периода докризисного 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $69,49 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,08 (1,5%) - до $69,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,30 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $1,15 (1,7%) - до $67,29 за баррель.

"Периодические коррекции на нефтяном рынке, вероятно, будут краткосрочными, и долгосрочный тренд остается повышательным, - отмечает аналитик JTD Energy Services Джон Дрисколл. - Мы видим сигналы восстановления экономики. Спрос будет повышаться, если только распространение "дельты" не приведет к новым масштабным локдаунам".

Эксперты Goldman Sachs полагают, что угроза распространения штамма "дельта" для нефтяного рынка является временной и придерживаются прогноза, в соответствии с которым цена Brent поднимется до $80 за баррель в следующем квартале из-за нехватки предложения на рынке.