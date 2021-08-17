Рубль во вторник утром слабеет к доллару и евро на фоне нестабильных котировок нефти

Москва. 17 августа. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с нестабильностью цен на нефть эталонных марок, вызванной опасениями инвесторов относительно распространения нового штамма коронавируса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,31-73,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,35 руб./$1 (+11,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,3825 руб./EUR1 (+15,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,27 коп. к уровню закрытия 16 августа, до 79,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,2 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,47 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослабление рубля к доллару и евро на старте торгов 17 августа вызвано нестабильностью на сырьевых рынках. Цены на нефть снижались три сессии подряд на фоне опасений о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,49 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $67,3 за баррель, что на 0,01% выше уровня на закрытие рынка 16 августа.

Вместе с тем, инвесторы ожидают сегодняшнего выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в расчете получить новую информацию относительно сроков начала сворачивания программы покупки активов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 незначительно растет - на 0,01%, китайский CSI300 снижается на 0,39%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,23%.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в понедельник на рекордных максимумах, в то время как Nasdaq Composite снизился. Давление на рынок в ходе торгов оказали опасения по поводу состояния мировой экономики на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных из Китая. Статданные из Китая указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов КНР.

Дополнительным негативным фактором для рынка являются разговоры о возможности того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет сворачивать меры стимулирования в ближайшей перспективе. Все большее количество представителей регулятора высказываются в пользу начала сворачивания программы выкупа облигаций текущей осенью.

В то же время поддержку котировкам оказывают позитивные квартальные результаты американских компаний.