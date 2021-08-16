Рубль вечером лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании выступления главы ФРС во вторник

Москва. 16 августа. Доллар растерял темпы роста первой половины дня и лишь немного повышается, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла во вторник и на фоне ожиданий новой информации относительно сроков начала сворачивания программы покупки активов.

Курс доллара США составил 73,28 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,27 руб./EUR1, подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,3 копейки - до 79,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новых стимулов к движению с внешних рынков. Инвесторы сосредоточены на получении уточняющей информации о возможных сроках сворачивания программы покупки активов со стороны ФРС, в том числе, из выступления ее главы Пауэлла во вторник. Ранее другие представители регулятора высказывались в пользу начала сворачивания программы выкупа облигаций текущей осенью.

Давление на рубль в первой половине дня оказывало снижение цен на нефть. Инвесторы на рынке энергоносителей обеспокоены ситуацией с распространением нового штамма коронавируса и сигналами, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Опасения по поводу состояния мировой экономики усилились также после выхода статистических данных из США, где индекс производственной активности Empire Manufacturing за август, публикуемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, упал до 18,3 пункта с рекордного максимума на уровне 43 пунктов месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 29 пунктов, согласно Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль начал торги понедельника в красной зоне на фоне ухода инвесторов от рисков и роста доллара США к другим валютам, но к вечеру российская валюта немного отыграла свои потери. "Инвесторов не радуют цифры по распространению COVID-19, как и утренняя статистика по экономике КНР. На фоне всего этого нефть марки Brent опустилась ниже $70 США за баррель, что также не придало поддержки рублю. Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Паэулла, а также данных по розничным продажам в США, особенно в свете разочаровавших данных индекса настроения потребителей Мичиганского университета, на основании которого можно судить о будущей экономической активности населения, а также о возможном уровне инфляции со стороны потребителей", - говорит Голубов.

"Новую неделю рубль начал под давлением негативных настроений инвесторов на глобальных площадках. Основную тревогу у участников рынка вызывает активное распространение "дельта"-штамма коронавируса в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, не добавили настроения инвесторам слабые утренние макроданные из Китая, отразившие замедление экономического роста в стране. В результате фондовые индексы Европы и США снижались, индекс доллара рос, а котировки марки Brent опустились ниже $70 за баррель. (. . .) При этом в целом на валютных площадках EM единой динамики не наблюдалось. Наряду с российским рублем теряли позиции к доллару США валюты ЮАР и Мексики. В то же время весь день заметное укрепление демонстрировала турецкая лира, росла валюта Бразилии, незначительно укреплялись валюты Индии и Индонезии", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне опасений о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике. Котировки демонстрируют снижение третью сессию подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,93%, до $69,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,05%, до $67,72 за баррель.

Тем временем последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 июня на 9,5 копейки, до 73,392 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,77 копейки, до 86,5072 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник всего на 0,04 копейки по отношению к пятнице и составил 73,3954 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,35 копейки и составил 73,3972 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 319,675 млн, из которых $642,482 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 677,193 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 27,28 копейки, до 86,4823 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 21,27 копейки и составил 86,479 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR460,547 млн, из которых EUR141,246 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR319,301 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 6,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,86%, 7,21% и 7,3% годовых соответственно.