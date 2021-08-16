Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи на закрытие торгов, несмотря на внешний пессимизм

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ начал неделю с роста за счет ослабления рубля и подъема ряда акций-тяжеловесов, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок и просевшую нефть (Brent упала ниже $68,5 за баррель) на фоне слабой статистики из Китая и продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире; индекс Мосбиржи поднялся вплотную к рубежу 3900 пунктов и обновил максимум на закрытие дневных торгов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3895,31 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1674,09 пункта (+0,5%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 73,3 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%).

Просели расписки Mail.ru (MOEX: MAIL) (-1,2%), акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%).

Как сообщил в прошлую пятницу "Русал", чистая прибыль за первое полугодие 2021 года составила $2,018 млрд, из которых $1,124 млрд пришлось на неденежную статью - долю в прибыли "Норникеля" (MOEX: GMKN). Общая чистая прибыль, связанная с участием в "Норникеле", составила $1,616 млрд. В своем комментарии глава компании Евгений Никитин отметил риски для финансовых показателей во втором полугодии, связанные с экспортными пошлинами на металлы. При этом совет директоров компании принял решение рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, начало торгов на рынке акций РФ в понедельник прошло в траурных тонах на фоне слабой статистики из Китая, индекс МосБиржи в моменте падал в район 3855 пунктов. Однако в современном мире плохая статистика, как правило, трансформируется в ожидания стимулов. Поэтому реакция на негатив из КНР была недолгой, рынок акций РФ возобновил рост во главе с финансовым сектором (лидировали TCS Group и ВТБ).

Ценовая ситуация на рынке газа Европы продолжает играть в пользу "Газпрома". На утренних торгах цена фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала рекордных $586,3 за 1000 кубометров. "Газпром" (MOEX: GAZP) забронировал лишь 4% дополнительных объемов на прокачку газа через украинскую ГТС в сентябре. За период с января по середину августа "Газпром" нарастил добычу на 18,1%.

Снижение промышленного производства в КНР непосредственно касается и нефти - объемы переработки в июле сократились до минимальных значений с мая прошлого года. В июле китайские НПЗ перерабатывали до 13,9 млн баррелей в сутки, что на 0,9% меньше, чем в июле прошлого года. Впрочем, за семь месяцев 2021 года переработка выросла на 8,9%. Основные потери были связаны с небольшими заводами, которые часто называют "самоварными": в июле они задействовали лишь 64,4% мощностей.

Инвесторы на внешних рынках негативно реагируют на замедление роста китайской промышленности, что может отразиться и на динамике глобального восстановления. Кроме того, на текущей неделе выступает председатель ФРС Джером Пауэлл, а в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС по ставке. На прошлой неделе сразу несколько представителей регулятора заявили о том, что уже в сентябре могут быть объявлены планы по сокращению программы покупки облигаций. Соответственно, рынок может развернуться вниз на фоне снижения доступных объемов ликвидности, предупреждает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Ивана Малины, распространение "дельта"-штамма, а также вопросы об эффективности вакцин и необходимой доли вакцинированного населения для формирования коллективного иммунитета являются одними из источников волатильности рынков. Кроме того, дополнительное давление на индексы оказывает ситуация в Афганистане, которая, скорее всего, не должна иметь продолжения, если не выйдет за пределы страны.

Российский рынок акций вырос вопреки динамике мировых площадок. Выросли расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,9%) после публикации сильной отчетности за 2-й квартал: выручка оказалась на 13% лучше прогнозов, менеджмент повысил прогноз по росту выручки за 2021 год до 63-68% против 45-50% ранее. Акции компании уже выросли более чем на 60% с начала года, что является третьим результатом среди бумаг индекса МосБиржи, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы на внешних фондовых площадках в понедельник просели после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по экономике Китая за июль. В то же время представители ФРС продолжают говорить о возможном начале сворачивания покупок облигаций уже в следующие месяцы. Ближайшей поддержкой для индекса S&P 500, позволяющей судить о краткосрочных настроениях инвесторов, выступает уровень 4415 пунктов.

Нефть также подешевела из-за опасений относительно дальнейшего замедления роста китайской экономики. Так, в июле переработка нефти в КНР сократилась до минимума с мая прошлого года - тревожный сигнал в условиях сохранения ограничительных мер в стране из-за штамма "дельта".

В целом, мировым биржам требуется коррекция, но будет ли покупателям достаточно сдержанной фиксации прибыли, или снижение перерастет в более серьезное, во многом может зависеть от сигналов ФРС позже на неделе. Так, уже во вторник во второй половине дня выступит глава регулятора Джером Пауэлл, а также будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству США за июль.

Индексы МосБиржи и РТС выросли, причем долларовый индикатор даже обновил максимум с июля. Рынок на данный момент скорее подтверждает нацеленность на краткосрочный рост и обновление пиков текущего года 3915 и 1695 пунктов, но повышение пока происходит благодаря отдельным корпоративным историям, а не масштабным покупкам многих эмитентов. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3850-3950 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов не ожидает никаких потрясений на рынках до намеченной на 27 августа конференции в Джексон-Хоуле, где глава ФРС Джером Пауэлл может объявить о сроках начала сворачивания выкупа активов с рынка, после чего волатильность торгов резко вырастет.

В понедельник из-за падения нефти хуже рынка выглядели акции нефтяных компаний. Долю этих бумаг в портфелях нужно сокращать на отскоках, так как есть большая вероятность, что нефть Brent постепенно спустится в район $65 за баррель, после чего какое-то время будет торговаться в диапазоне $65-68. Спекулянтам можно поискать момент для открытия "шортов" по "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу".

В целом же просадки пока можно использовать для наращивания спекулятивных "лонгов". Прежде всего это касается "Газпрома". В конце прошлой недели компания отчиталась о рекордной в истории прибыли за первое полугодие. Этот факт пока был проигнорирован, бумага снизилась, но фундаментальная сила акций и дорогой газ будут отыгрываться в дальнейшем. Не исключено, что в акции "Газпрома" придут крупные иностранные инвесторы, как только заработает "Северный поток 2". В таком случае за счет спроса покупателей можно будет закрыть позиции с хорошей прибылью, считает Антонов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,03%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,9%) и США (индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Давление на рынок Азии оказывает продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в регионе при недостаточно быстрой вакцинации. Среди стран, фиксирующих рекорды заболеваемости уже несколько дней подряд, - Япония, Таиланд и Малайзия, близки к антирекордам Вьетнам и Филиппины.

Поддержку рынку Китая оказывают надежды, что Пекин примет меры для стимулирования экономики в условиях ослабления импульса к росту.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19. Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник отыграли часть дневных потерь, цена Brent после отката в район $68,1 за баррель отскочила обратно к $70 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,9 за баррель (-1% и -1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $67,68 за баррель (-1,1% и -0,9% в пятницу).

Последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+10,5%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+9,5% и +13,5% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+9,1% и +3,3% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,1%).

ГДР ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+2%, до 1165 рублей) обновили максимум с начала апреля 2016 года на фоне выхода отчета за второй квартал и новостей о дивидендах.

Чистая прибыль "Русагро" во II квартале выросла на 18%, до 11,07 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA составила 10,95 млрд рублей (на 59% больше). Ранее компания сообщала, что выручка во II квартале увеличилась на 39%, до 54,4 млрд рублей. Совет директоров группы "Русагро" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере $119,733 млн, что соответствует 50% чистой прибыли за полугодие. С учетом того, что компания владеет 2 млн 135,313 своих GDR (пять расписок равны одной акции), которые не учитываются при расчете дивидендов, выплаты составят $4,45 на акцию, или $0,89 на GDR, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 10 сентября.

Лидерами отката выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-12,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,7% и -3,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,245 млрд рублей (из них 9,061 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,549 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 7,517 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).